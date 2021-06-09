При пожежі в ковідній реанімації в Рязані загинули троє пацієнтів (фото)

Осередок пожежі в апараті штучної вентиляції легенів.

Близько 3 години ранку за київським часом 9 червня в Обласній клінічній лікарні імені М. О. Семашка в російській Рязані виникла пожежа. За попередніми даними, його причиною стала несправність апарату ШВЛ моделі PRUNUS Boaray 5000D.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Вогонь охопив 15 кв. метрів реанімації, де були хворі з ускладненнями після зараження коронавірусом. Загинули три людини, ще 11 постраждали і потребували медичної допомоги. Евакуювали 35 осіб.

У момент загоряння у відділенні були 10 медиків і 36 пацієнтів. Дві медсестри почали гасити вогонь до прибуття пожежних. Одна з них, 27-річна Олена Федорова (на фото), госпіталізована з 75% опіків тіла, її готують до відправлення в Москву.

Причиною загибелі людей названо отруєння чадним газом.

Повідомляється, що всі системи протипожежного захисту в лікарні спрацювали. Порушень правил безпеки в установі не зафіксували.

Нагадаємо, 3 лютого о 23:25 у Запоріжжі на території обласної інфекційної клінічної лікарні на першому поверсі п'ятиповерхового лікувального корпусу виникла пожежа. Загинули чотири людини, двоє постраждали. Врятовано вісім осіб.

27 лютого в міській лікарні №1 м Чернівці сталася пожежа, у результаті якої загинула одна людина, ще один з опіками був доставлений у реанімацію.