При пожаре в ковидной реанимации в Рязани погибли трое пациентов (фото)

Очаг пожара находился в аппарате искусственной вентиляции легких.

Около 3 часов утра по киевскому времени 9 июня в Областной клинической больнице имени Н. А. Семашко в российской Рязани возник пожар. По предварительным данным, его причиной стала неисправность аппарата ИВЛ модели PRUNUS Boaray 5000D.

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Огонь охватил 15 кв. метров реанимации, где находились больные с осложнениями после заражения коронавирусом. Погибли три человека, еще 11 пострадали и нуждались в медицинской помощи. Эвакуировали 35 человек.

В момент возгорания в отделении были 10 медиков и 36 пациентов. Две медсестры начали тушить огонь до прибытия пожарных. Одна из них, 27-летняя Елена Фёдорова (на фото), госпитализирована с 75% ожогов тела, ее готовят к отправке в Москву.

Причиной гибели людей названо отравление угарным газом.

Сообщается, что все системы противопожарной защиты в больнице сработали. Нарушений правил безопасности в учреждении не зафиксировали.

Напомним, 3 февраля в 23:25 в Запорожье на территории областной инфекционной клинической больницы на первом этаже пятиэтажного лечебного корпуса возник пожар. Погибли четыре человека, двое пострадали. Спасены восемь человек.

27 февраля в городской больнице №1 г. Черновцы произошел пожар, в результате которого погиб один человек, еще один с ожогами был доставлен в реанимацию.