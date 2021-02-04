Пожар в COVID-отделении запорожской больницы: погибла врач и трое пациентов

Огонь возник в отделении реанимации, где больные находились под ИВЛ.

3 февраля в 23:25 в Запорожье на территории областной инфекционной клинической больницы на первом этаже пятиэтажного лечебного корпуса возник пожар. Погибли четыре человека, двое пострадали. Спасены восемь человек. 4 февраля в 00:19 пожар на площади 20 квадратных метров ликвидирован, говорится в сообщении ГСЧС.

Местное издание "061" написало, что пожар произошел в реанимационном отделении, погибли трое больных и девушка-врач 1994 года рождения. В палате пациенты находились на искусственной вентиляции легких. Спасатели выносили их на руках.

По словам очевидцев, языков пламени не было, но было сильное задымление.

На первом этаже, где произошел пожар, пациентов не осталось. На других этажах остаются люди, их жизни ничего не угрожает.

Для спасателей, контактировавших с больными, была проведена санобработка на посту дезинфекции, созданному на территории больницы. Для тушения пожара привлекались 60 пожарных и 16 единиц спецтехники.

Ведется расследование. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, на Запорожской ТЭС произошло отключение энергоблоков, в результате чего в городах Энергодар, Днепрорудный и ближайших селах пропал свет, связь и интернет.

Авария на Запорожской ТЭС 3 февраля 2021 года случалась из-за того, что на подстанции "Луч" "Запорожьеоблэнерго" произошло замыкание. Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК.