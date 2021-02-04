Пожежа у COVID-відділенні запорізької лікарні: загинула лікарка й троє пацієнтів

Вогонь виник у відділенні реанімації, де хворі перебували під ШВЛ.

3 лютого о 23:25 у Запоріжжі на території обласної інфекційної клінічної лікарні на першому поверсі п'ятиповерхового лікувального корпусу виникла пожежа. Загинули чотири людини, двоє постраждали. Врятовано вісім осіб. 4 лютого о 00:19 пожежа на площі 20 квадратних метрів була ліквідована, йдеться в повідомленні ДСНС.

Місцеве видання "061" написало, що пожежа сталася в реанімаційному відділенні, загинули троє хворих і лікарка 1994 року народження. У палаті пацієнти перебували на штучній вентиляції легенів. Рятувальники виносили їх на руках.

За словами очевидців, язиків полум'я не було, але було сильне задимлення.

На першому поверсі, де сталася пожежа, пацієнтів не залишилося. На інших поверхах залишаються люди, їхнім життям нічого не загрожує.

Для рятувальників, які контактували з хворими, була проведена санобробка на посту дезінфекції, створеному на території лікарні. Для гасіння пожежі залучалися 60 пожежних і 16 одиниць спецтехніки.

Ведеться розслідування. Причини загоряння встановлюються.

Нагадаємо, на Запорізькій ТЕС сталося відключення енергоблоків, унаслідок чого в містах Енергодар, Дніпрорудне та найближчих селах зникло світло, зв'язок і інтернет.

Аварія на Запорізькій ТЕС 3 лютого 2021 року трапилася через те, що на підстанції "Луч" "Запоріжжяобленерго" сталося замикання. Про це повідомила прес-служба компанії ДТЕК.