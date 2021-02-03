Произошло аварийное отключение Запорожской ТЭС, – СМИ (фото, видео)

В городах Запорожской области Энергодар и Днепрорудный пропал свет.

На Запорожской ТЭС произошло отключение энергоблоков, в результате чего в городах Энергодар, Днепрорудный и ближайших сёлах пропал свет, связь и интернет.

Об этом сообщает Telegram-канал Пульс Украины.

"Насколько все серьезно – никто ничего сказать не может", – говорится в сообщении.

По информации местного издания z-city, на Запорожской ТЭС произошел аварийный сброс пара. Жители Энергодара слышали сильный гул. В городе не только пропал свет, но и остановились "водные" насосы.

"По всем признакам – серьезная авария на самой ЗаТЭС. Может быть даже с остановкой блоков. Гул, который все слышали – аварийный сброс пара на ТЭС. Насколько все серьезно – никто ничего сказать не может. Мобильная связь перегружена. Воды нет – остановились насосы", – написал в соцсетях депутат Энергодарского горсовета Анатолий Анохин.

[ + – ]

По словам мэра города Энергодар Дмитрия Орлова, на данный момент частично возобновили подачу электроэнергии, мобильная связь работает стабильно. Пока, что отсутствует горячая и холодная вода. Запаха гари и паники в городе нет.

Напомним, в воскресенье, 17 января, на Славянской ТЭС была произведена аварийная остановка энергоблока №7. Из-за повышенной вибрации подшипника турбоагрегата перестало работать основное оборудование.