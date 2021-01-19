На Славянской ТЭС был аварийно остановлен энергоблок

В работе находится только один энергоблок № 3 с нагрузкой 59 МВт.

На Славянской ТЭС в воскресенье, 17 января, была произведена аварийная остановка энергоблока №7. Из-за повышенной вибрации подшипника турбоагрегата перестало работать основное оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО Донбассэнерго, которая владеет ТЭС.

"17 января 2021 на блоке №7 Славянской ТЭС произошел отказ в работе основного оборудования по причине повышения вибрации первого подшипника турбоагрегата, что привело к аварийному отключению энергоблока от сети Украины", – говорится в сообщении.

На данный момент на энергоблоке №7 генерация отсутствует, начаты ремонтные работы. Сейчас на ТЭС работает только энергоблок №3 с нагрузкой 59 МВт. Ремонт продлится не менее трех месяцев.

Славянская ТЭС несла повышенную нагрузку на протяжении IV квартала 2020 года и с начала 2021 года из-за смещения ремонтной кампании на атомных электростанциях.

Донбассэнерго владеет Славянской и Старобешевской ТЭС. Последняя находится на временно оккупированной Россией территории. Суммарная установленная мощность Славянской ТЭС составляет 880 МВт. 60,86% акций Донбассэнерго принадлежат ЧАО "Энергоинвест Холдинг", 25% + 1 акция – Украине.

Напомним, в мае 2019 года на территории Славянской ТЭС ПАО "Донбассэнерго" в Донецкой области произошел пожар в металлическом пылепроводе.