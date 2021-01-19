На Слов'янській ТЕС був аварійно зупинений енергоблок

В роботі знаходиться лише один енергоблок №3 з навантаженням 59 МВт.

На Слов'янській ТЕС у неділю, 17 січня, провели аварійна зупинку енергоблоку №7. Через підвищену вібрацію підшипника турбоагрегату перестало працювати основне обладнання.

Про це повідомляє прес-служба ПАТ Донбасенерго, яка володіє ТЕС.

"17 січня 2021 на блоці №7 Слов'янської ТЕС сталася відмова в роботі основного устаткування через підвищення вібрації першого підшипника турбоагрегату, що призвело до аварійного відключення енергоблоку від мережі України", — йдеться в повідомленні.

Наразі на енергоблоці №7 генерація відсутня, розпочато ремонтні роботи. Зараз на ТЕС працює тільки енергоблок №3 з навантаженням 59 МВт. Ремонт триватиме не менше трьох місяців.

Слов'янська ТЕС мала підвищене навантаження протягом IV кварталу 2020 року і з початку 2021 року через зміщення ремонтної кампанії на атомних електростанціях.

Донбасенерго володіє Слов'янською і Старобешівською ТЕС. Остання знаходиться на тимчасово окупованій Росією території. Сумарна встановлена потужність Слов'янської ТЕС становить 880 МВт. 60,86% акцій Донбасенерго належать ПрАТ "Енергоінвест Холдинг", 25%+1 акція — Україна.

Нагадаємо, в травні 2019 року на території Слов'янської ТЕС ПАТ "Донбасенерго" в Донецькій області сталася пожежа у металевому пилепроводі.