Сталося аварійне відключення Запорізької ТЕС, — ЗМІ (фото, відео)

У містах Запорізької області Енергодар і Дніпрорудний зникло світло.

На Запорізькій ТЕС сталося відключення енергоблоків, унаслідок чого в містах Енергодар, Дніпрорудне та найближчих селах зникли світло, зв'язок іта інтернет.

Про це повідомляє Telegram-канал Пульс України.

"Наскільки все серйозно — ніхто нічого сказати не може", — йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевого видання z-city, на Запорізькій ТЕС стався аварійний скид пару. Жителі Енергодара чули сильний гул. У місті не тільки зникло світло, а й зупинилися "водні" насоси.

"За всіма ознаками — серйозна аварія на самій ТЕС. Може бути навіть із зупинкою блоків. Гул, який всі чули — аварійний скид пару на ТЕС. Наскільки все серйозно — ніхто нічого сказати не може. Мобільний зв'язок перевантажений. Води немає — зупинилися насоси", — написав у соцмережах депутат Енергодарської міськради Анатолій Анохін.

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За словами мера міста Енергодар Дмитра Орлова, наразі частково відновили подачу електроенергії, мобільний зв'язок працює стабільно. Поки що відсутня гаряча і холодна вода. Запаху гару і паніки в місті немає.

Нагадаємо, в неділю, 17 січня, на Слов'янській ТЕС була проведена аварійна зупинка енергоблоку №7. Через підвищену вібрацію підшипника турбоагрегату перестало працювати основне обладнання.