В ДТЭК назвали причины аварии на Запорожской ТЭС

Представители компании заявили, что авария произошла из-за замыкания на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго.

Авария на Запорожской ТЭС 3 февраля 2021 года случалась из-за того, что на подстанции "Луч" Запорожьеоблэнерго произошло замыкание. Об этом сообщила пресс-служба компании Рината Ахметова ДТЭК.

"Из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии. На момент происшествия в работе находилось 3 энергоблока, суммарной мощностью 750 МВт. Энергетики планируют начать пусковые операции на блоках ТЭС в течение нескольких часов", — рассказали в ДТЭК.

Они заявили, что в городе Энергодаре уже восстановили подачу энергоснабжения. ДТЭК продолжает работать над решением проблемы. Свои действия представители компании координируют с НЭК "Укрэнерго".

Напомним, вечером 3 февраля произошла авария на Запорожской ТЭС — отключили энергоблоки, в результате чего в городах Энергодар, Днепрорудный и ближайших селах пропал свет, связь и интернет.

Около 22:00 мэр Энергодара Дмитрий Орлов написал, что Запорожская ТЭС уже работает в штатном режиме. По факту аварии на ней планируется провести расследование.