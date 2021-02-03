Авария на Запорожской ТЭС не представляет угрозы, эвакуации не будет, - мэр Энергодара

По словам Дмитрия Орлова, Запорожская ТЭС и АЭС работают в штатном режиме, но по данному факту будет проведено расследование.

Авария на Запорожской ТЭС, по словам мэра Энергодара Дмитрия Орлова, не представляет угрозы. В связи с этим он призвал всех успокоиться и не распространять паники.

"В первую очередь хочу заверить: поводов для паники нет! Никаких эвакуаций, о которых уже пишут чушь в социальных сетях! Запорожская АЭС работает как и работала, никаких внештатных ситуаций! Поэтому прошу не порождать слухов!", — отметил Орлов.

Он подтвердил, что произошла авария на Запорожской ТЭС, из-за чего город остался без света. По словам представителей станции, ориентировочно в 19:30 отключился один из трансформаторов, а позже "выбило" еще два блока из-за "потери собственных нужд". Причина отключения еще одного блока пока что устанавливаются.

"В целом же причины аварии на Запорожской ТЭС — это повод для серьезного расследования и анализа профессиональных инстанций. Но ситуация уже полностью стабилизирована и под контролем!", — заверил мэр Энергодара.

Орлов написал, что на текущий момент почти 100 процентов жилого фонда города уже со светом.

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Напомним, вечером 3 февраля произошла авария на Запорожской ТЭС — отключили энергоблоки, в результате чего в городах Энергодар, Днепрорудный и ближайших селах пропал свет, связь и интернет.