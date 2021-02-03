У ДТЕК назвали причини аварії на Запорізькій ТЕС

Представники компанії заявили, що аварія сталася через замикання на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго.

Аварія на Запорізькій ТЕС 3 лютого 2021 року сталася через те, що на підстанції "Луч" Запоріжжяобленерго сталося замикання. Про це повідомила прес-служба компанії Ріната Ахметова ДТЕК.

"Через замикання на підстанції спрацювали захисти на блоках Запорізької ТЕС, що не дозволило допустити більшої аварії. На момент події в роботі було задіяно 3 енергоблоки, сумарною потужністю 750 МВт. Енергетики планують почати пускові операції на блоках ТЕС протягом декількох годин", — розповіли в ДТЕК.

Вони заявили, що в місті Енергодарі вже відновили подачу енергопостачання. ДТЕК продовжує працювати над вирішенням проблеми. Свої дії представники компанії координують з НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, увечері 3 лютого сталася аварія на Запорізькій ТЕС — відключили енергоблоки, унаслідок чого в містах Енергодар, Дніпрорудне та найближчих селах зникло світло, зв'язок та інтернет.

Майже о 22:00 мер Енергодара Дмитро Орлов написав, що Запорізька ТЕС вже працює в штатному режимі. За фактом аварії на ній планується провести розслідування.