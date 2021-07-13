В Ираке после мощного взрыва сгорело COVID-отделение, погибли 50 человек (фото, видео)

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадиме приказал властям арестовать руководителей здравоохранения и гражданской обороны города Эн-Насирия, где произошел пожар.

Не менее 50 человек погибли в результате пожара, который охватил здание отделения больницы для COVID-пациентов в городе Эн-Насирия на юге Ирака, передает AP.

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Предварительные версии ЧП — короткое замыкание и взрыв кислородного баллона. Министерство здравоохранения Ирака пока официально не комментировало пожар в COVID-отделении в провинции Ди-Кар.

Источники в комментарии отметили, что в результате пожара в ковидном отделении погибли не менее 50 человек, еще десятки получили различные ранения. Само отделение для COVID-пациентов было открыто три месяца назад и оно было рассчитано на 70 человек.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадиме после смертельного пожара в ковидном отделении провели переговоры с высокопоставленными министрами и приказал арестовать руководителей здравоохранения и гражданской обороны в Эн-Насирии. Директора больницы уже отстранили от должности и арестовали.

[ + – ] Пожар в Ираке

[ + – ] Пожар в Ираке

[ + – ] Пожар в Ираке

По данным Reuters, очевидцы сперва слышали сильный взрыв, после чего в больнице начался пожар.

"Бригады медиков выносили обугленные тела из горящей больницы, в то время как многие пациенты кашляли от поднимающегося дыма", — рассказал репортер с места пожара в Эн-Насирии.

Местные власти предупреждают, что число жертв в ковидном отделении может вырасти, поскольку многие пациенты все еще считаются пропавшими без вести.

[ + – ] Пожар в COVID-отделении в Ираке

Это не первый смертельный пожар в COVID-отделении в Ираке. Как Фокус сообщал, в апреле в Багдаде вспыхнул пожар в госпитале для коронавирусных пациентов. В результате пожара погибли по меньшей мере 82 человека и 110 получили ранения.

Также Фокус рассказывал, что в Рязани загорелась ковидная реанимация. Огонь из-за неисправности аппарата ИВЛ охватил реанимацию, где находились COVID-пациенты, в результате чего погибли трое человек, и еще 11 получили различные ранения.