На російському курорті вибухнув готель: є загиблі і поранені (відео)

Вибух стався в готелі "Азарія" в місті Геленджик. Як мінімум дві людини загинули, серед поранених — дитина.

У російському курортному місті Геленджик, який розташований у Краснодарському краї, прогримів вибух, у результаті якого загинули дві людини. Про це у вівторок, 13 липня, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в оперативних службах міста.

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Крім цього, служби повідомляють про пʼять постраждалих, серед яких — 14-річна дівчинка. Деякі з них у реанімації у важкому стані, у деяких стан середньої тяжкості.

Як повідомляє пресслужба Слідчого управління Слідчого комітету РФ по Краснодарському краю, один із загиблих — молодий чоловік — під час вибуху перебував на вулиці. Наразі слідчі проводять огляд місця події, вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Також на місце вибуху приїхав мер Геленджика Олексій Богодистов, який заявив, що керівництво міста готове надати допомогу в розселенні інших туристів у готелі.

Повідомляється також, що причиною вибуху в готелі став газовий балон. Вибухом пошкодило покриття між першим і другим поверхами.

Як пише агентство "Інтерфакс", вибух стався після того, як працівники, які проводили в готелі роботи, увімкнули електрику. Очевидно, приміщення було наповнене газо-повітряною сумішшю. При цьому епіцентр вибуху, як повідомило журналістам джерело в правоохоронних органах, перебував на першому поверсі будівлі.

У результаті вибуху пошкоджено всі чотири поверхи будівлі, вибиті вікна в поруч розташованих будинках.

Раніше повідомлялося, що в Коростені на Івана Купала стався вибух біля багаття, у результаті чого троє людей опинилися в лікарні. Місцеві жителі також говорили, що вибух був настільки сильний, що в розташованих досить далеко будинках тряслися шибки у вікнах. За попередніми даними, поруч з вогнем стояли каністри з бензином.

Нагадаємо, у порту Джебель-Алі, розташованому за 30 км від центру Дубая, пізно увечері 7 липня стався потужний вибух. Стовп вогню було видно за багато кілометрів.