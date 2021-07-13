На российском курорте взорвалась гостиница: есть погибшие и раненые (видео)

Взрыв произошел в гостинице "Азария" в городе Геленджик. Как минимум два человека погибли, среди раненых — ребенок.

В российском курортном городе Геленджик, который расположен в Краснодарском крае, прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека. Об этом во вторник, 13 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах города.

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Помимо этого, службы сообщают о пяти пострадавших, среди которых — 14-летняя девочка. Некоторые из них в реанимации в тяжелом состоянии, у некоторых состояние средней тяжести.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю, один из погибших — молодой человек — во время взрыва находился на улице. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также на место взрыва приехал мэр Геленджика Алексей Богодистов, который заявил, что руководство города готово оказать помощь в расселении других проживающих в гостинице.

Сообщается также, что причиной взрыва в гостинице стал газовый баллон. Взрывом повредило покрытия между первым и вторым этажами.

Как пишет агентство "Интерфакс", взрыв произошел после того, как работники, которые проводили в гостинице работы, включили электричество. Очевидно, помещение было наполнено газо-воздушной смесью. При этом эпицентр взрыва, как сообщил журналистам источник в правоохранительных органах, находился на первом этаже здания.

В результате взрыва повреждены все четыре этажа здания, выбиты окна в рядом стоящих домах.

Ранее сообщалось, что в Коростене на Ивана Купала произошел взрыв у костра, в результате чего трое людей оказались в больнице. Местные жители также говорили, что взрыв был настолько сильный, что в расположенных довольно далеко домах тряслись стекла в окнах. По предварительным данным, рядом с огнем стояли канистры с бензином.

Напомним, в порту Джебель-Али, расположенном в 30 км от центра Дубая, поздно вечером 7 июля произошел мощный взрыв. Столб огня был виден за многие километры.