Был слышен во всем городе: в порту Дубая произошел мощный взрыв (видео, фото)

Предположительно взорвался один из контейнеров, в котором были легковоспламеняющиеся материалы.

В порту Джебель-Али, расположенном в 30 км от центра Дубая, поздно вечером 7 июля произошел мощный взрыв. Столб огня был виден за многие километры.

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Взрыв был слышен во всем городе. В соцсетях сразу появилось много роликов с моментом взрыва, когда в темное небо поднимается яркий огненный шар. На кадрах из самого порта видно, как огонь перекинулся на причал, усеянный разлетевшимися от взрывной волны металлическими конструкциями. В тушении пожара был задействован катер.

Телеканал Al Arabiya сначала заявил, что взорвался один из стоявших в гавани кораблей. Предположительно, речь может идти о нефтяном танкере.

Агентство WAM позже сообщило, что взрыв произошел в одном из контейнеров на торговом судне. "Силы гражданской обороны Дубая в настоящее время борются с огнем, который вспыхнул после взрыва одного из контейнеров на судне в порту Джабаль-Али", – приводит агентство заявление пресс-службы правительства эмирата Дубай.

Через несколько часов было сообщено, что пожар в порту локализован. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба правительства эмирата. Суда, пришвартованные поблизости, не пострадали.

Порт продолжает работать в обычном режиме.

Мона Аль-Марри, генеральный директор пресс-службы правительства Дубая, заявила, что причина взрыва сейчас выясняется, отметив, что в одном из контейнеров были легковоспламеняющиеся материалы.

Глава полиции Дубая генерал-лейтенант Абдулла аль-Марри сказал, что пожар был вызван легковоспламеняющимися материалами в одном из контейнеров, добавив, что на этом корабле нет радиоактивных материалов, и пожар "мог быть вызван трением или высокой температурой".

Порт Джебель-Али – один из ключевых в ОАЭ, важный транспортный и торговый узел на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В 2019 году порт обработал 14,1 млн контейнеров. Он входит в десятку лидеров по перевалке контейнеров в мире.

Порт расположен в свободной экономической зоне Джебель-Али, которая в прошлом году обеспечила около 23% ВВП Дубая и является крупнейшей коммерческой зоной на Ближнем Востоке.

Напомним, поздно вечером 4 июня в Каспийском море возле побережья Азербайджана произошел мощный взрыв и пожар. Сначала в соцсетях написали о пожаре на газовой платформе "Умид", однако государственная нефтекомпания Азербайджана SOCAR и власти страны это опровергли.

К западу от полуострова Юкатан в Мексике на поверхности океана разгорелся пожар в результате ЧП, которое произошло на подводном газопроводе Pemex. Там произошла утечка газа около 5:15 утра 2 июля.