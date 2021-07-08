Було чути в усьому місті: в порту Дубая стався потужний вибух (відео, фото)

Імовірно вибухнув один із контейнерів, в якому були легкозаймисті матеріали.

У порту Джебель-Алі, розташованому в 30 км від центру Дубая, пізно увечері 7 липня стався потужний вибух. Стовп вогню було видно за багато кілометрів.

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Вибух було чути в усьому місті. У соцмережах відразу зʼявилося багато роликів із моментом вибуху, коли в темне небо піднімається яскрава вогненна куля. На кадрах із самого порту видно, як вогонь перекинувся на причал, усіяний металевими конструкціями, що розлетілися від вибухової хвилі. Для гасіння пожежі був задіяний катер.

Телеканал Al Arabiya спочатку заявив, що вибухнув один із тих, які стояли в гавані кораблів. Імовірно, може йтися про нафтовий танкер.

Агентство WAM пізніше повідомило, що вибух стався в одному з контейнерів на торговому судні. "Сили цивільної оборони Дубая наразі борються з вогнем, який спалахнув після вибуху одного з контейнерів на судні в порту Джабаль-Алі", — наводить агентство заяву пресслужби уряду емірату Дубай.

Через кілька годин було повідомлено, що пожежа в порту локалізована. Загиблих і постраждалих немає, повідомила пресслужба уряду емірату. Суди, пришвартовані поблизу, не постраждали.

Порт продовжує працювати в звичайному режимі.

Мона Аль-Маррі, генеральна директорка пресслужби уряду Дубая, заявила, що причина вибуху зараз зʼясовується, зазначивши, що в одному з контейнерів були легкозаймисті матеріали.

Глава поліції Дубая генерал-лейтенант Абдулла аль-Маррі сказав, що пожежа була викликана легкозаймистими матеріалами в одному з контейнерів, додавши, що на цьому кораблі немає радіоактивних матеріалів, і пожежа "могла бути викликана тертям або високою температурою".

Порт Джебель-Алі — один із ключових в ОАЕ, важливий транспортний і торговий вузол на Близькому Сході й у Північній Африці. У 2019 порт обробив 14,1 млн контейнерів. Він входить в десятку лідерів із перевалки контейнерів у світі.

Порт розташований у вільній економічній зоні Джебель-Алі, яка в минулому році забезпечила майже 23% ВВП Дубая і є найбільшою комерційною зоною на Близькому Сході.

Нагадаємо, пізно увечері 4 червня в Каспійському морі біля узбережжя Азербайджану стався потужний вибух і пожежа. Спочатку в соцмережах написали про пожежу на газовій платформі "Умід", проте державна нафтокомпанія Азербайджану SOCAR і влади країни це спростували.

На захід від півострова Юкатан у Мексиці на поверхні океану розгорілася пожежа внаслідок НП, яка сталася на підводному газопроводі Pemex. Там стався витік газу приблизно о 05:15 ранку 2 липня.