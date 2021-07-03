"Вогняне око": в Мексиканській затоці сталася пожежа на підводному трубопроводі (відео)

Для гасіння пожежі на поверхні води використовували азот. У Мексиці запевняють, що розливу нафти не сталося, а загоряння було викликано витоком газу.

На захід від мексиканського півострова Юкатан в Мексиці на поверхні океану розгорілася пожежа внаслідок НП, яка сталася на підводному газопроводі Pemex, який зʼєднується з платформою компанії Pemex Ku Maloob Zaap. Як повідомляє Reuters, там стався витік газу близько 5.15 ранку 2 липня.

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На численних відео з місця інциденту видно, що яскраво-помаранчеве полумʼя, що вискакує з води, нагадує розплавлену лаву. У соціальних мережах багато порівняли пожежу з "вогняним оком".

На гасіння полумʼя знадобилося більше пʼяти годин, для його гасіння використовували азот. Зараз Pemex, у якій досить великий досвід великих промислових аварій на своїх підприємствах, розслідує причини пожежі. У компанії відзначили, що закрили клапани трубопроводу діаметром 12 дюймів.

У свою чергу, глава мексиканського регулятора безпеки нафти ASEA написав у себе на сторінці в Twitter, що в результаті аварії не сталося розливу нафти.

Ku Maloob Zaap — найбільший виробник сирої нафти Pemex, на частку якого припадає понад 40% від його майже 1,7 мільйона барелів добового видобутку.

Нагадаємо, в травні 2021 року відбулася екологічна катастрофа біля берегів Шрі-Ланки. Загорілося судно MV X-Press Pearl, після чого його намагалися відтягнути подалі від порту, проте воно сіло на мілину. Палаючі контейнери потрапляли в океан, поки пожежники катера намагалися стримати полумʼя, протягом двох тижнів.

У березні в Індонезії стався потужний вибух на нафтопереробному заводі. Пожежа почалася під час грози, згасити його не могли довгий час.