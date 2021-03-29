В Індонезії горить один із найбільших у країні нафтопереробних заводів (фото, відео)

Пожежа почалася під час грози вчора ввечері й загасити її не вдається досі. Очевидці публікують кадри бурхливого полум'я.

У провінції Західна Ява в Індонезії стався потужний вибух на нафтопереробному заводі. Про це повідомляє BBC.

Займання сталося вчора ввечері, і на ранок понеділка пожежа все ще не погашена. Причина події наразі залишається невідомою, але пожежа почалася після сильного дощу з блискавками. Повідомляється про 20 постраждалих, які надійшли до лікарень з різним ступенем опіків. Майже тисячу людей евакуювали в безпечне місце. Також є інформація про декілька зниклих безвісти.

"Спочатку ми відчули сильний запах палива, настільки сильний, що у мене почав боліти ніс, після того як ми чули удари блискавки", — розповів очевидець подій журналістам.

Фото: Скриншот

Потужності заводу дозволяли переробляти 125 тисяч барелів нафти на добу. Нафтова компанія заявила, що вогонь зосереджений в резервуарах для нафти, а власне завод від пожежі не постраждав. Наразі завод припиняє свою роботу, щоб запобігти подальшому поширенню вогню.

[ + – ] Момент вибуху на НПЗ.

Нафтопереробний завод знаходиться в 200 кілометрах від столиці Індонезії.

Нагадаємо, вчора (28 березня) в Індонезії вибухнув смертник поблизу католицької церкви.