В Индонезии горит один из крупнейших в стране нефтеперерабатывающих заводов (фото, видео)

Пожар начался во время грозы вчера вечером и потушить его не удается до сих пор. Очевидцы публикуют кадры бушующего пламени.

В провинции Западная Ява в Индонезии произошел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает BBC.

Возгорание произошло вчера вечером, и на утро понедельника пожар все еще не потушен. Причина произошедшего на данный момент остается неизвестной, но пожар начался после сильного дождя с молниями. Сообщается о 20 пострадавших, которые поступили в больницы с разной степенью ожогов. Около тысячи человек эвакуировали в безопасное место. Также есть информация о нескольких пропавших без вести.

"Сначала мы почувствовали сильный запах топлива, настолько сильный, что у меня заболел нос, после того как мы слышали удары молнии", — рассказал очевидец событий журналистам.

Фото: Скриншот

Мощности завода позволяли перерабатывать 125 тысяч баррелей нефти в сутки. Нефтяная компания заявила, что огонь сосредоточен в резервуарах для нефти, а сам завод от пожара не пострадал. На данный момент завод приостанавливает свою работу, чтобы предотвратить дальнейшее распространение огня.

[ + – ] Момент взрыва на НПЗ.

Нефтеперерабатывающий завод находится в 200 километрах от столицы Индонезии.

Напомним, вчера (28 марта) в Индонезии взорвался смертник около католической церкви.