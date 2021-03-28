В Индонезии смертник взорвался около католической церкви (видео)

На месте происшествия нашли части тела: сотрудники полиции пока точно не знают, сколько было подрывников.

Не менее 10 человек были серьезно ранены взрывом, который произошел рядом с католическим храмом в городе Макассар – столице провинции Южное Сулавеси в Индонезии. Об этом в воскресенье, 28 марта, сообщает BBC.

По информации местных СМИ, террорист-смертник (возможно, действовавший с сообщниками) использовал взрывчатку, когда прихожане покидали церковь в Вербное воскресенье.

Правоохранители сообщают, что на месте происшествия найдены части тела – по их данным, они могут принадлежать смертникам, однако не уточнили, о телах скольки человек идет речь.

На данный момент руководство страны не располагает информацией о том, кто стоит за содеянным – ни одна радикальная группировка не взяла на себя ответственность.

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По словам священника Вильхемуса Тулака, охранники пытались задержать смертника, который приехал на мотоцикле и пытался проникнуть внутрь церкви.

Взрыв случился у бокового входа в храм. На кадрах с места происшествия видны огонь, дым и разбросанные по дороге обломки.

В свою очередь, мэр Макассара Дэнни Поманто отметил, что если бы взрыв случился рядом с главным входом церкви, число жертв было бы значительно выше.

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