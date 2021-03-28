В Індонезії смертник підірвався біля католицької церкви (відео)

На місці події знайшли частини тіла: співробітники поліції поки точно не знають, скільки було підривників.

Щонайменше 10 осіб були серйозно поранені вибухом, який стався поряд з католицьким храмом у місті Макассар — столиці провінції Південне Сулавесі в Індонезії. Про це в неділю, 28 березня, повідомляє BBC.

За інформацією місцевих ЗМІ, терорист-смертник (можливо, він діяв зі спільниками) використав вибухівку, коли парафіяни залишали церкву у Вербну неділю.

Правоохоронці повідомляють, що на місці події знайдені частини тіла — за їхніми даними, вони можуть належати смертникам, однак не уточнили, про тіла скількох чоловік йдеться.

На даний момент керівництво країни не має інформації про те, хто стоїть за скоєним — жодне радикальне угрупування не взяло на себе відповідальність.

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За словами священика Вільхемуса Тулака, охоронці спробували затримати смертника, який приїхав на мотоциклі і намагався проникнути всередину церкви.

Вибух стався біля бічного входу в храм. На кадрах з місця події видно вогонь, дим і розкидані по дорозі уламки.

У свою чергу, мер Макассара Денні Поманто зазначив, що якби вибух стався поряд з головним входом до церкви, кількість жертв була б значно вищою.

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