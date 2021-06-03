Екологічна катастрофа біля Шрі-Ланки: влада готується до розливу нафти із згорілого контейнеровоза

Судно MV X-Press Pearl загорілося ще в кінці травня, після його намагалися відтягнути подалі від порту, проте воно сіло на мілину

Контейнеровоз MV X-Press Pearl, зареєстрований у Сінгапурі, який загорівся і вибухнув 20 травня, перевозив 1486 контейнерів, у тому числі 25 тонн азотної кислоти, косметику та інші хімікати. Тепер з нього може почати виливатися паливо. Про це пише Berita Satu.

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Контейнери, що палали, потрапляли в океан, поки пожежники катера намагалися стримати полум'я, протягом двох тижнів.

Рятувальна бригада намагалася відбуксирувати контейнеровоз подалі від порту, щоб вогонь не перекинувся на інші кораблі і будови, проте від цієї ідеї відмовилися, коли корабель сів на мілину.

[ + – ] MV X-Press Pearl у вогні Фото: Sri Lanka Airforce

Наразі офіційні особи Шрі-Ланки готуються до розливу нафти, до того ж навколо корабля вже розповзлася підозріла зелена плівка

Власники судна, X-Press Feeders, заявили в четвер, що ознак розливу нафти з корабля все ще немає, і велика частина токсичного вантажу згоріла у вогні. Тому турбуватися немає про що.

"Рятувальники залишаються на місці події, щоб розібратися з будь-яким сміттям, яке може звалитися із судна. Їх підтримують військово-морський флот Шрі-Ланки та індійська берегова охорона, у яких є можливість оперативно ліквідувати розливи нафти", — повідомила влада Шрі-Ланки.

Фото: Sri Lanka Airforce

[ + – ] MV X-Press Pearl у вогні Фото: Sri Lanka Airforce

Однак, злощасний MV X-Press Pearl уже спровокував екологічні проблеми в місцевих водах. Мільйони пластикових гранул забруднили навколишні пляжі і рибальські угіддя, що змусило уряд заборонити вилов риби на 80-кілометровій ділянці вздовж узбережжя.

Уряд Шрі-Ланки заявив, що буде домагатися компенсації за інцидент. "Ми сподіваємося отримати компенсацію відповідно до місцевого та міжнародного законодавств", — заявила на пресконференції міністр портів Рохіта Абейгунавардена.

Влада Сінгапуру заявила, що почала розслідування інциденту.