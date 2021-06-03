Экологическая катастрофа у Шри-Ланки: власти готовятся к разливу нефти из сгоревшего контейнеровоза

Судно MV X-Press Pearl загорелось еще в конце мая, после его пытались оттащить подальше от порта, однако оно село на мель

Контейнеровоз MV X-Press Pearl, зарегистрированный в Сингапуре, который загорелся и взорвался 20 мая, перевозил 1486 контейнеров, в том числе 25 тонн азотной кислоты, косметику и другие химикаты. Теперь из него может начать выливаться топливо. Об этом пишет Berita Satu.

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Пылающие контейнеры попадали в океан, пока пожарные катера пытались сдержать разгорающееся пламя в течение двух недель.

Спасательная бригада пыталась отбуксировать контейнеровоз подальше от порта, чтобы огонь не перекинулся на другие корабли и строения, однако от этой идеи отказались, когда корабль сел на мель.

[ + – ] Пылающий MV X-Press Pearl Фото: Sri Lanka Airforce

Теперь официальные лица Шри-Ланки готовятся к разливу нефти, к тому же вокруг корабля уже расползлась подозрительная зеленая пленка

Владельцы судна, X-Press Feeders, заявили в четверг, что признаков разлива нефти с корабля все еще нет, и большая часть токсичного груза сгорела в огне. Так что беспокоится не о чем.

"Спасатели остаются на месте происшествия, чтобы разобраться с любым мусором, который может свалиться с судна. Их поддерживают военно-морской флот Шри-Ланки и индийская береговая охрана, у которых есть возможность оперативно ликвидировать разливы нефти", — сообщили власти Шри-Ланки.

Фото: Sri Lanka Airforce

[ + – ] Пылающий MV X-Press Pearl Фото: Sri Lanka Airforce

Однако злосчастный MV X-Press Pearl уже спровоцировал экологические проблемы в местных водах. Миллионы пластиковых гранул загрязнили окружающие пляжи и рыболовные угодья, что вынудило правительство запретить лов рыбы на 80-километровом участке вдоль побережья.

Правительство Шри-Ланки заявило, что будет добиваться компенсации за инцидент. "Мы надеемся получить компенсацию в соответствии с местным и международным законодательством", — заявила на пресс-конференции министр портов Рохита Абейгунавардена.

Власти Сингапура заявили, что начали расследование инцидента.