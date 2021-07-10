В Коростене на Ивана Купала произошел взрыв у костра: трое пострадавших в больнице (видео)

Устроители праздника на своем опыте убедились, что не нужно зажигать пиротехнику рядом с канистрами с бензином.

В городе Коростень Житомирской области в зоне отдыха River Bank во время празднования Ивана Купала рядом с костром произошел мощный взрыв.

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"Пожар произошел около 23 часов 9 июля в райцентре во время массового мероприятия. В рамках начатого уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства", – указано в сообщении Нацполиции в Житомирской области.

В больницу с ожогами обратились трое человек, которые находились на мероприятии. Им оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. "По состоянию на утро 10 июля информации о других пострадавших в результате этого события нет", – говорится в сообщении полиции.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) УК.

Местное издание "Коростень.today" со ссылкой на очевидцев пишет, что взорвались канистры с бензином.

На видео видно, что во время гуляния зажгли пиротехнику, после чего произошел взрыв.

"Парня, который снизу с канистрой, взрывной волной отбросило в реку, а второй, который был сверху, упал прямо в костер. Обгорел, но сам выбрался из огня и нырнул в воду", – говорят очевидцы.

Местные жители также говорили, что взрыв был настолько сильный, что в расположенных довольно далеко домах тряслись стекла в окнах.

Напомним, в порту Джебель-Али, расположенном в 30 км от центра Дубая, поздно вечером 7 июля произошел мощный взрыв. Столб огня был виден за многие километры.