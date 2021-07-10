У Коростені на Івана Купала стався вибух біля багаття: троє постраждалих в лікарні (відео)

Організатори свята на своєму досвіді переконалися, що не потрібно запалювати піротехніку поряд з каністрами з бензином.

У місті Коростень Житомирської області в зоні відпочинку River Bank під час святкування Івана Купала поруч з багаттям стався потужний вибух.

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"Пожежа сталася близько 23-ї години 9 липня у райцентрі під час масового заходу. В рамках розпочатого кримінального провадження поліція встановлює всі обставини", — зазначено в повідомленні Нацполіціі в Житомирській області.

До лікарні з опіками звернулися троє осіб, які перебували на заході. Їм надали допомогу і призначили амбулаторне лікування. "Станом на ранок 10 липня інформації про інших постраждалих в результаті цієї події немає", — йдеться в повідомленні поліції.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК.

Місцеве видання "Коростень.today" з посиланням на очевидців пише, що вибухнули каністри з бензином.

На відео видно, що під час гуляння запалили піротехніку, після чого стався вибух.

"Хлопця, який був знизу з каністрою, вибуховою хвилею відкинуло в річку, а другий, який був зверху, впав прямо в багаття. Обгорів, але сам вибрався з вогню і пірнув у воду", — кажуть очевидці.

Місцеві жителі також говорили, що вибух був настільки сильний, що в розташованих досить далеко будинках тряслися шибки у вікнах.

Нагадаємо, в порту Джебель-Алі, розташованому в 30 км від центру Дубая, пізно увечері 7 липня стався потужний вибух. Стовп вогню було видно за багато кілометрів.