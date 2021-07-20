В Китае произошел мощный взрыв на заводе (видео)

Чрезвычайное происшествие случилось на предприятии в провинции Хэнань.

Взрыв прогремел на заводе в Данфэне в провинции Хэнань в центральной части Китая.

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Как сообщает Global Times, ссылаясь на центральное телевидение Китая, сильный взрыв сопровождался громкими звуками и открытым огнем.

На место происшествия приехали сотрудники местного управления по чрезвычайным ситуациям.

Судя по кадрам, взрыв был достаточно мощным. После него над предприятием образовалось большое облако белого дыма, по форме напоминающее гриб.

[ + – ] Взрыв в Китае

На момент написания новости подробности произошедшего известны не были, также ничего не известно о возможных пострадавших или жертвах.

Sina News, ссылаясь на экстренные службы, утверждает, что в результате взрыва пострадавших нет.

Напомним, 13 июля в российском курортном городе Геленджик взорвалась гостиница, в результате чего погибли два человека.

В тот же день не менее 50 человек погибли в результате пожара, охватившего здание отделения больницы для COVID-пациентов в городе Эн-Насирия (Ирак).

А 7 июля мощный взрыв произошел в порту Джебель-Али, расположенном в 30 км от центра Дубая.