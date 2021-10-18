Мертвая звезда и одна планета. Ученые нашли в космосе наглядный пример будущего Солнца

Открытие планеты похожей на Юпитер, которая выжила после превращения звезды в белого карлика, показывает, что может произойти в нашей Солнечной системе, когда погибнет Солнце примерно через 5 млрд лет.

Мертвая звезда и газовый гигант с массой Юпитера находятся на расстоянии 6500 световых лет от нас недалеко от центра нашей галактики, сообщает CNN.

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Белый карлик

Обнаруженная мертвая звезда, похожая на наше Солнце, является белым карликом. После того, как звезда превратилась в красного гиганта, она сожгла все свое водородное топливо и во время расширения поглотила все ближайшие планеты. Осталось только сжатое ядро, размером с Землю, которое продолжает остывать в течение миллиардов лет. В настоящее время белые карлики составляют, по разным оценкам, от 3 до 10% звездного населения нашей галактики.

Важный фактор – расстояние от звезды

Ученых удивил тот факт, что после превращения звезды в белого карлика осталась эта обнаруженная планета на ее орбите. Газовый гигант находится примерно в 418 млн километров от белого карлика.

Ранее ученые считали, что газовые гиганты должны находится намного дальше, чтобы пережить смерть звезды, похожей на Солнце.

Новое исследование доказывает, что некоторые планеты могут пережить стадию превращения звезды в белого карлика и что более половины таких звезд, вероятно, имеют похожие планеты, вращающиеся вокруг них.

По словам Джошуа Блэкмана из Университета Тасмании в Австралии, это открытие доказывает, что планеты, которые находятся на достаточно большом расстоянии, могут выжить даже после смерти своей звезды.

"Эта звездная система похожа на нашу и это говорит о том, что Юпитер и Сатурн переживут смерть нашего Солнца", — говорит Блэкман.

[ + – ] Иллюстрация показывает звезду, переживающую фазу красного гиганта, когда она сжигает остатки своего ядерного топлива, прежде чем сжаться и сформировать меньший, более тусклый белый карлик. Фото: CNN

Будущее Земли

Через миллиарды лет Солнце станет красным гигантом и оно, вероятно, поглотит Меркурий и Венеру и Землю.

"Земля находится намного ближе к Солнцу, чем газовые гиганты, поэтому вряд ли переживет стадию красного гиганта у нашего звезды", — говорит Дэвид Беннетт из Университета Мэриленда.

Микролинзирование

Газовый гигант возле мертвой звезды был обнаружен с помощью метода микролинзирования. Его используют, чтобы обнаружить не только планеты, которые находятся далеко от своих звезд, но и сами белые карлики. Микролинзирование происходит, когда звезда в непосредственной близости от Земли ненадолго выравнивается с более далекой звездой. Гравитация более близкой звезды действует как увеличительная линза и увеличивает свет от более далекой звезды.

По оценкам ученых белый карлик имеет 60% массы нашего Солнца, а планета примерно на 40% массивнее Юпитера. Новое открытие показывает, как будет выглядеть наша Солнечная система после того, как исчезнет Земля, говорят ученые.

[ + – ] Иллюстрация показывает Юпитер, вращающийся вокруг нашего Солнца, когда оно станет белым карликом. Фото: CNN

Больше выживших планет

Пока что вокруг белых карликов обнаружены только планеты-гиганты, но это не значит, что они единственные планеты, существующие вокруг этих мертвых звезд.

Ученые считают, что в будущем смогут найти планеты и меньшей массой, чем газовые гиганты вокруг белых карликов, которые пережили конечную стадию эволюции звезды.

Поиск выживших планет вокруг белых карликов ученые хотят осуществить с помощью космического телескопа имени Нэнси Роман (Roman Space Telescope, RST), который должен быть запущен в космос в 2026 году.

Известные белые карлики

Одним из самых известных белых карликов является звезда Сириус B, которая находится на расстоянии 8,6 световых лет от нас. В настоящее время считается, что в ста звездных системах, ближайших к Солнцу, всего восемь белых карликов. Их очень сложно обнаружить из-за их низкой яркости.