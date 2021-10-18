Мертва зірка й одна планета. Учені знайшли в космосі наочний приклад майбутнього Сонця

Відкриття планети схожої на Юпітер, яка вижила після перетворення зірки на білого карлика, показує, що може статися в нашій Сонячній системі, коли загине Сонце приблизно через 5 млрд років.

Мертва зірка і газовий гігант із масою Юпітера знаходяться на відстані 6 500 світлових років від нас недалеко від центру нашої галактики, повідомляє CNN.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Білий карлик

Виявлена мертва зірка, схожа на наше Сонце, є білим карликом. Після того, як зірка перетворилася на червоного гіганта, вона спалила все своє водневе паливо і під час розширення поглинула всі найближчі планети. Залишилося тільки стисле ядро, розміром із Землю, яке продовжує охолоджуватися протягом мільярдів років. Наразі білі карлики складають, за різними оцінками, від 3 до 10% зоряного населення нашої галактики.

Важливий фактор — відстань від зірки

Учених здивував той факт, що після перетворення зірки на білого карлика залишилася ця виявлена планета на її орбіті. Газовий гігант знаходиться приблизно в 418 млн кілометрів від білого карлика.

Раніше вчені вважали, що газові гіганти повинні знаходитися набагато далі, щоб пережити смерть зірки, схожої на Сонце.

Нове дослідження доводить, що деякі планети можуть пережити стадію перетворення зірки на білого карлика і що більше половини таких зірок, ймовірно, мають схожі планети, що обертаються навколо них.

За словами Джошуа Блекмана з Університету Тасманії в Австралії, це відкриття доводить, що планети, які знаходяться на досить великій відстані, можуть вижити навіть після смерті своєї зірки.

"Ця зоряна система схожа на нашу і це говорить про те, що Юпітер і Сатурн переживуть смерть нашого Сонця", — говорить Блекман.

[ + – ] Ілюстрація показує зірку, яка переживає фазу червоного гіганта, коли вона спалює залишки свого ядерного палива, перш ніж стиснутися і сформувати менший, більш тьмяний білий карлик. Фото: CNN

Майбутнє Землі

Через мільярди років Сонце стане червоним гігантом і воно, ймовірно, поглине Меркурій і Венеру, і Землю.

"Земля знаходиться набагато ближче до Сонця, ніж газові гіганти, тому навряд чи переживе стадію червоного гіганта у нашої зірки", — говорить Девід Беннетт з Університету Меріленда.

Мікролінзування

Газовий гігант біля мертвої зірки був виявлений за допомогою методу мікролінзування. Його використовують, щоб виявити не тільки планети, які знаходяться далеко від своїх зірок, а й власне білі карлики. Мікролінзування відбувається, коли зірка в безпосередній близькості від Землі ненадовго вирівнюється з більш далекою зіркою. Гравітація ближчої зірки діє як збільшувальна лінза і збільшує світло від більш далекої зірки.

За оцінками вчених білий карлик має 60% маси нашого Сонця, а планета приблизно на 40% масивніша, ніж Юпітер. Нове відкриття показує, як виглядатиме наша Сонячна система після того, як зникне Земля, кажуть вчені.

[ + – ] Ілюстрація показує Юпітер, який обертається навколо нашого Сонця, коли воно стане білим карликом. Фото: CNN

Більше вижилих планет

Поки що навколо білих карликів виявлені тільки планети-гіганти, але це не означає, що вони єдині планети, які існують навколо цих мертвих зірок.

Учені вважають, що в майбутньому зможуть знайти планети і меншою масою, ніж газові гіганти навколо білих карликів, які пережили кінцеву стадію еволюції зірки.

Пошук вижилих планет навколо білих карликів учені хочуть здійснити за допомогою космічного телескопа імені Ненсі Роман (Roman Space Telescope, RST), який повинен бути запущений в космос у 2026 році.

Відомі білі карлики

Одним із найвідоміших білих карликів є зірка Сіріус B, яка знаходиться на відстані 8,6 світлових років від нас. Наразі вважається, що в ста зоряних системах, найближчих до Сонця, всього вісім білих карликів. Їх дуже складно виявити через їхню низьку яскравість.