Находка на дне моря. У берегов Израиля аквалангист обнаружил 900-летний меч крестоносца (фото)

Меч был найден в естественной бухте, которая использовалась в качестве временного укрытия для кораблей 4 000 лет назад. Длина его лезвия составляет 1 м, а рукоять – 30 см.

В понедельник 18 октября, на морском дне у побережья горного массива Кармель израильский аквалангист обнаружил древний меч крестоносца, пишет Israel21c.

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Житель прибережного города Атлита — Шломи Катцин отправился в субботу, 16 октября, нырять в море. При погружении он наткнулся на древние артефакты, лежащие на морском дне под слоем песка. Катцин увидел древние каменные и железные якоря, фрагменты глиняной посуды, а также меч с лезвием длиной в 1 м и рукоятью размером 30 см.

[ + – ] Нир Дистельфельд, инспектор Управления древностей Израиля, с мечом крестоносца.

Водолаз взял меч на берег, опасаясь, что может потерять находку в песке или ее могут украсть, и сообщил о ней в Управление древностей Израиля.

Как отметил Нир Дистелфельд, инспектор отдела по предотвращению ограблений Управления древностей Израиля, меч сохранился в идеальном состоянии и является довольно редкой находкой, которая, по всей видимости, принадлежала рыцарю-крестоносцу.

[ + – ] Рукоять древнего меча.

"Обнаружить и увидеть собственными глазами предмет, переносящий на 900 лет назад, в другую эпоху с рыцарями, доспехами и мечам — невероятно захватывающе", — добавил Дистелфельд.

По словам директора отдела морской археологии Управления древностей Израиля Коби Шарвита, меч был обнаружен в естественной бухте, которая использовалась в качестве временного укрытия для кораблей 4 000 лет назад.

[ + – ] Водолаз Шломи Катцин с найденным мечом.

"Недавнее открытие меча позволяет предположить, что эта бухта также использовалась в период крестоносцев, около 900 лет назад", — заявил Шарвит.

Археологи следят за этим конкретным местом на побережье Кармель с момента предыдущего открытия в июне этого года. Однако поймать находки довольно трудно, поскольку они появляются и исчезают вместе с зыбучими песками.

Коби Шарвит также отмечает, что на побережье Кармеля содержится большое количество естественных бухт, где корабли могли укрыться во время непогоды. На их берегу возникли целые поселения и древние портовые города, такие как Дор и Атлит.

[ + – ] Древний якорь, обнаруженный у побережья Кармель.

После обнаружения меч передали в Департамент национальных сокровищ, а Кацину вручили грамоту с благодарностью за активную гражданскую позицию.

"В последние годы обнаружение древних находок пловцами и дайверами постоянно растет, учитывая широкое распространение этих видов спорта. Сообщать о любых подобных находках — крайне важно. Мы всегда стараемся документировать их на месте, чтобы получить как можно больше археологических данных", — заключил Шарвит.