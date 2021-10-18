Знахідка на дні моря. Біля берегів Ізраїлю аквалангіст знайшов 900-річний меч хрестоносця (фото)

Меч був знайдений в природній бухті, яка використовувалася як тимчасове укриття для кораблів 4 000 років тому. Довжина його леза становить 1 м, а рукоять — 30 см.

У понеділок, 18 жовтня, на морському дні біля узбережжя гірського масиву Кармель ізраїльський аквалангіст знайшов давній меч хрестоносця, пише Israel21c.

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Житель прибережного міста Атліт — Шломі Катцін вирушив у суботу, 16 жовтня, пірнати в море. Після занурення він наткнувся на давні артефакти, що лежать на морському дні під шаром піску. Катцін побачив стародавні кам'яні та залізні якорі, фрагменти глиняного посуду, а також меч із лезом довжиною 1 м і держаком розміром 30 см.

[ + – ] Нір Дістельфельд, інспектор Управління старовини Ізраїлю, з мечем хрестоносця

Водолаз узяв меч на берег, побоюючись, що може втратити знахідку в піску або її можуть вкрасти, і повідомив про неї в Управління старовини Ізраїлю.

Як зазначив Нір Дістельфельд, інспектор відділу із запобігання пограбувань Управління старовини Ізраїлю, меч зберігся в ідеальному стані та є досить рідкісною знахідкою, яка, очевидно, належала лицареві-хрестоносцю.

[ + – ] Рукоять стародавнього меча

"Знайти та побачити на власні очі предмет, який переносить на 900 років назад, в іншу епоху з лицарями, обладунками і мечами — неймовірно захоплює", — додав Дістельфельд.

За словами директора відділу морської археології Управління старовини Ізраїлю Кобі Шарвіта, меч був знайдений в природній бухті, яка використовувалася як тимчасове укриття для кораблів 4 000 років тому.

[ + – ] Водолаз Шломі Катцін зі знайденим мечем

"Нещодавнє відкриття меча дозволяє припустити, що ця бухта також використовувалася в період хрестоносців, майже 900 років тому", — заявив Шарвіт.

Археологи стежать за цим конкретним місцем на узбережжі Кармель з моменту попереднього відкриття в червні цього року. Однак зловити знахідки досить важко, оскільки вони з'являються і зникають разом із сипучими пісками.

Кобі Шарвіт також зазначає, що на узбережжі Кармелю міститься велика кількість природних бухт, де кораблі могли сховатися під час негоди. На їх березі виникли цілі поселення і стародавні портові міста, такі як Дор та Атліт.

[ + – ] Давній якір, знайдений біля узбережжя Кармель

Після виявлення меч передали до Департаменту національних скарбів, а Катціну вручили грамоту з подякою за активну громадянську позицію.

"В останні роки виявлення древніх знахідок плавцями і дайверами стає дедалі більше, з огляду на широке поширення цих видів спорту. Повідомляти про будь-які подібні знахідки — вкрай важливо. Ми завжди намагаємося документувати їх на місці, щоб отримати якомога більше археологічних даних", — підсумував Шарвіт.