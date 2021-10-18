Занятия в спортзале могут не принести желаемого результата: ученые выяснили почему

В новом исследовании ученые оценили роль генов в том, насколько эффективно наше тело реагирует на разные тренировки. И пришли к интересным выводам.

Исследование показало, что гены более заметно влияют на результаты упражнений, когда люди тренируют мышцы. Ученые полагают, что в будущем можно будет персонализировать тренировочные программы на основе индивидуальных генетических профилей человека, сообщает New Atlas.

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Разные результаты одинаковых тренировок

"Спортивные упражнения полезны для каждого человека. Но результаты при одинаковых тренировках у каждого получаются разные", — говорит Генри Чанг из Университета Англия Раскин в Великобритании. "Это означает, что есть и другие влияющие факторы".

Исследователи изучили три различных фенотипа упражнений: тренировки для улучшения работы сердечно-сосудистой системы, тренировки мышц и анаэробные (силовые) тренировки.

13 генов

"Мы обнаружили 13 генов, которые влияют на исход тренировок. Особые аллели (различные формы одного и того же гена, расположенные в одинаковых участках гомологичных хромосом), содержащиеся в этих генах, больше подходят для определенных видов тренировок", — говорит Чанг.

"Например, в упражнениях, предназначенных для увеличения мышечной силы, генетические различия объясняют 72% отличий в результатах между людьми, выполняющими одну и ту же тренировку".

Ученые обнаружили, что гены больше всего влияют на результаты тренировки мышц. Влияние генов на результаты тренировок по улучшению работы сердечно-сосудистой системы ученые оценили в 44%, а влияние генов на результат анаэробных или кратковременных тренировок, оценили только в 10%.

Фото: wikipedia

Персональные программы на основе генотипа

Исследователи предлагают персонализировать программы упражнений в соответствии с генетическим профилем человека. Общие программы тренировок принесут мало пользы, если они не соответствуют уникальному генотипу человека, говорит Чанг.

"Поскольку у всех людей разный геном, наши тела по-разному реагируют на одни и те же упражнения", — говорят ученые.

По словам авторов исследования, можно повысить эффективность тренировок, определив генотип человека, а потом составить индивидуальную программу тренировок. Это может быть особенно полезно для тех, кому нужно увидеть улучшения за короткий период времени, например, для пациентов в больницах или для спортсменов.