Заняття в спортзалі можуть не принести бажаного результату: вчені з'ясували чому

У новому дослідженні вчені оцінили роль генів у тому, наскільки ефективно наше тіло реагує на різні тренування. І дійшли цікавих висновків.

Дослідження показало, що гени більш помітно впливають на результати вправ, коли люди тренують м'язи. Учені вважають, що в майбутньому можна буде персоналізувати тренувальні програми на основі індивідуальних генетичних профілів людини, повідомляє New Atlas.

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Різні результати однакових тренувань

"Спортивні вправи корисні для кожної людини. Але результати при однакових тренуваннях у кожного виходять різні", — говорить Генрі Чанг з Університету Англія Раскін у Великобританії. "Це означає, що є й інші впливові фактори".

Дослідники вивчили три різні фенотипи вправ: тренування для поліпшення роботи серцево-судинної системи, тренування м'язів та анаеробні (силові) тренування.

13 генів

"Ми виявили 13 генів, які впливають на результат тренувань. Особливі алелі (різні форми одного й того ж гена, розташовані в однакових ділянках гомологічних хромосом), що містяться в цих генах, більше підходять для певних видів тренувань", — говорить Чанг.

"Наприклад, у вправах, призначених для збільшення м'язової сили, генетичні відмінності пояснюють 72% відмінностей в результатах між людьми, які виконують одне й те ж тренування".

Учені з'ясували, що гени найбільше впливають на результати тренування м'язів. Вплив генів на результати тренувань щодо поліпшення роботи серцево-судинної системи вчені оцінили в 44%, а вплив генів на результат анаеробних або короткочасних тренувань, оцінили лише в 10%.

Фото: wikipedia

Персональні програми на основі генотипу

Дослідники пропонують персоналізувати програми вправ відповідно до генетичного профілю людини. Загальні програми тренувань принесуть мало користі, якщо вони не відповідають унікальному генотипу людини, говорить Чанг.

"Оскільки у всіх людей різний геном, наші тіла по-різному реагують на одні й ті ж вправи", — говорять вчені.

За словами авторів дослідження, можна підвищити ефективність тренувань, визначивши генотип людини, а потім скласти індивідуальну програму тренувань. Це може бути особливо корисно для тих, кому потрібно побачити поліпшення за короткий період часу, наприклад, для пацієнтів у лікарнях або для спортсменів.