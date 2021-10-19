Небесный диск из Небры. Британский музей покажет старейшую в мире звездную карту (фото)
Диаметр диска составляет около 30 см. Он покрыт сине-зеленой патиной и украшен золотыми символами, изображающими Солнце, Луну, звезды, солнцестояния и другие космические явления.
Бронзовый диск был обнаружен в Германии в 1999 году и был создан еще в бронзовом веке. Он считается одной из самых важных археологических находок XX века. В свое время открытие диска вызывало много споров и небольшое число ученых оспаривало его подлинность, пишет BBC.
Диаметр диска составляет около 30 см. Он покрыт сине-зеленой патиной и украшен золотыми символами, изображающими Солнце, Луну, звезды, солнцестояния и другие космические явления.
Согласно ЮНЕСКО, которое включило этот артефакт в свой глобальный список важных исторических документов, диск предоставляет уникальный взгляд на ранние знания человечества о небе.
Сейчас он принадлежит Государственному музею предыстории Германии в Галле, но впервые за последние 15 лет его передали во временное пользование Британскому музею, который заявил, что карта будет выставлена в рамках выставки о Стоунхендже в феврале.
Изображения на диске
Представленные на диске Солнце и солнцестояния, по мнению экспертов, занимали центральное место в религии бронзового века Северной Европы.
Археолог и эксперт по бронзовому веку профессор Миранда Олдхаус-Грин ранее рассказала, что символы на диске из Небры являются частью сложной общеевропейской системы верований, согласно которой люди смотрели на небо, поклонялись ему, а также Солнцу и Луне.
"Поскольку Небра объединил все эти символы вместе, он впервые рассказывает нам о том, что люди из древних времен видели, воспринимали и во что верили", — заключила Олдхаус-Грин.
История артефакта
Диск был обнаружен недалеко от города Небра в Германии вместе с мечами, топорами и другими предметами, относящимися к бронзовому веку. Его нашли два мародера с помощью металлоискателя, которые затем продали его дилеру вместе с партией других артефактов, включая бронзовые мечи. В течение следующих 2 лет диск переходил из рук в руки пару раз, прежде чем в 2001 году его конфисковала полиция.
Мародеры утверждали, что клад был найден на холме Миттельберг в регионе Саксония-Анхальт недалеко от Лейпцига на востоке Германии.