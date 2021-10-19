Небесний диск із Небри. Британський музей покаже найстарішу в світі зоряну карту (фото)

Діаметр диска становить приблизно 30 см. Він покритий синьо-зеленою патиною і прикрашений золотими символами, що зображують Сонце, Місяць, зірки, сонцестояння та інші космічні явища.

Бронзовий диск був знайдений у Німеччині в 1999 році і був створений ще в бронзовому столітті. Він вважається однією з найважливіших археологічних знахідок XX століття. Свого часу відкриття диска викликало багато суперечок і невелика кількість вчених заперечували його справжність, пише BBC.

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Діаметр диска становить приблизно 30 см. Він покритий синьо-зеленою патиною і прикрашений золотими символами, що зображують Сонце, Місяць, зірки, сонцестояння та інші космічні явища.

Згідно з ЮНЕСКО, яке внесло цей артефакт до свого глобального списку важливих історичних документів, диск надає унікальний погляд на ранні знання людства про небо.

[ + – ] Представлені на диску Сонце і сонцестояння, на думку експертів, посідали центральне місце в релігії бронзового століття Північної Європи

Зараз він належить Державному музею передісторії Німеччини в Галле, але вперше за останні 15 років його передали у тимчасове користування Британському музею, який заявив, що карта буде виставлена в межах виставки про Стоунхендж у лютому.

Зображення на диску

Представлені на диску Сонце і сонцестояння, на думку експертів, посідали центральне місце в релігії бронзового століття Північної Європи.

Археологиня та експертка з бронзового віку професорка Міранда Олдхаус-Грін раніше розповіла, що символи на диску з Небри є частиною складної загальноєвропейської системи вірувань, згідно з якою люди дивилися на небо, поклонялися йому, а також Сонцю і Місяцю.

[ + – ] Артефакт був знайдений на пагорбі Міттельберг у регіоні Саксонія-Ангальт недалеко від Лейпцига на сході Німеччини

"Оскільки Небра об'єднав усі ці символи разом, він уперше розповідає нам про те, що люди з давніх часів бачили, сприймали і в що вірили", — підсумувала Олдхаус-Грін.

Історія артефакту

Диск був знайдений недалеко від міста Небра в Німеччині разом із мечами, сокирами й іншими предметами, що належать до бронзового віку. Його знайшли два мародери за допомогою металошукача, які потім продали його дилеру разом із партією інших артефактів, враховуючи бронзові мечі. Протягом наступних 2 років диск переходив із рук у руки кілька разів, перш ніж у 2001 році його конфіскувала поліція.

Мародери стверджували, що скарб був знайдений на пагорбі Міттельберг у регіоні Саксонія-Ангальт недалеко від Лейпцига на сході Німеччини.