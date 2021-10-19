Доведут до инфаркта. Ученые рассказали, как на здоровье влияют магнитные бури

Эксперты говорят, что влияние магнитных бурь на человека до конца не изучено. Но ряд исследований подтверждает связь сердечно-сосудистых заболеваний и вспышек на Солнце.

На протяжении долгого времени ученые изучают влияние геомагнитных бурь не только на здоровье человека, но и на все живые организмы на Земле. Последние исследования подтверждают, что геомагнитные бури влияют на человека не только в физическом, но и в психологическом плане.

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В некоторых случаях геомагнитные бури вызывают плохое самочувствие, но также могут оказывать более серьезное влияние, например, усугублять сердечно-сосудистые заболевания.

Насколько сильно влияние геомагнитных бурь на человека, Фокус выяснял вместе с профессором Национального технического университета Украины (КПИ), доктором биологических наук Юрием Горго.

Влияние магнитных бурь на человека

"Геомагнитные бури, как и в целом магнитное поле Земли, бесспорно влияет на абсолютно все формы жизни, — говорит профессор Горго. — Жизнь на планете, включая людей, развилась и максимально приспособилась к физическим условиям Земли. Если они резко меняются – все живые организмы ощущают эти изменения. Если подобные изменения происходят достаточно часто, организмы адаптируются или же вымирают".

По словам эксперта, влияние геомагнитных бурь на людей различается и зависит от пола, возраста, а также общего состояния здоровья.

"Действительно, некоторые люди могут реагировать на солнечные вспышки за несколько дней до того, как они достигнут Земли, а другие — на несколько дней позже", – отмечает эксперт.

Профессор Горго также добавляет, что многое зависит от функционального состояния человека. Это может быть постоянно спокойствие или возбуждение, усталость или бодрость, собранность или рассеянность. Негативные состояния могут усиливать общий эффект от магнитных бурь. Таким образом, магнитные бури могут быть причиной плохого самочувствия.

[ + – ] Магнитные бури могут быть причиной плохого самочувствия. Фото: Hassan Hatami

"Нужно понимать, что Солнце определяет обстановку во всей Солнечной системе. Оно может сжечь все вокруг, и на это звезде понадобится всего 8 минут! Вероятность такого сценария очень мала, но его нельзя исключить. В это же время, Солнце – это энергия, без которой невозможна жизнь", – подводит итог эксперт.

Влияние магнитной бури на организм

Солнце – главный двигатель космической погоды в Солнечной системе. У нашей звезды есть периоды высокой и низкой активности, которые называются солнечными циклами с длительностью около 11 лет. Сейчас начался 25-й солнечный цикл, который характеризуется повышенной активностью звезды. В NASA прогнозируют, что максимум в этом солнечном цикле будет достигнут примерно к июню 2025 года, после чего активность Солнца начнет снижаться и достигнет минимума в 2030 году.

На Солнце почти всегда присутствуют темные области, которые называются корональными дырами. Именно они влияют на космическую погоду. Согласно данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), корональные дыры выглядят темнее, потому что их температура ниже, чем окружающая плазма. Корональные дыры на Солнце представляют собой открытые силовые линии магнитного поля звезды.

Известно, что темные пятна появляются во внешней части атмосферы звезды, называемой короной.

Солнечный ветер – это поток ионизированных частиц, которые выбрасываются из короны со скоростью 300—1200 км/с. По словам астрофизиков, солнечный ветер всегда омывает Землю, но именно корональные дыры иногда усиливают его.

[ + – ] Солнечный ветер всегда омывает Землю Фото: ScienceAlert

Зачастую корональные дыры наблюдаются на северном и южном полюсах Солнца, но иногда они достигают экватора звезды. Тогда к Земле отправляются самые мощные и быстрые потоки солнечного ветра. Корональные дыры создают геомагнитные штормы класса G1-G2 и в самых редких случаях — G3 и выше.

Обычно требуется несколько дней, чтобы выброс от Солнца добрался до Земли, но самым мощным штормам необходимо всего 18 часов.

Солнечные бури несут с собой большие дозы радиации, которая, в свою очередь, может взывать лучевую болезнь и рак. Большую часть этой радиации останавливает атмосфера Земли, работая как защитный экран. Поэтому солнечные вспышки несут непосредственную опасность для людей, которые находятся высоко над землей, в тонких слоях атмосферы.

Исследования показывают, что пилоты самолетов подвержены более высокому риску катаракты — как раз из-за влияния геомагнитных бурь. Пассажиры тоже могут подвергаться значительному воздействию радиации во время солнечных бурь. Поэтому во время мощных солнечных вспышек рейсы переносятся.

Космонавты, которые находятся за пределами земной атмосферы, подвергаются наибольшему риску.

[ + – ] Солнечные бури несут с собой большие дозы радиации Фото: express.co.uk

Но не только пассажиры самолетов и космонавты подвергаются риску. Исследование американской ученой Летисии Зилли Виейры из Гарвардской школы общественного здравоохранения показало связь между магнитными бурями и сердечно-сосудистыми заболеваниями, инфарктами миокарда и инсультами. Исследование проводилось в 263 городах США и было опубликовано в научном журнале Environmental Health.

"Магнитные бури являются причиной не только полярных сияний на Земле, но также влияют на физиологию, стандартный метаболизм, поведение людей и других видов (птиц, китов, рептилий, насекомых и бактерий)", – говорит Виейра. Например, при сильных магнитных бурях почтовые голуби сбиваются с пути.

По словам эксперта, 11-летние солнечные циклы обычно связаны с большим количеством магнитных бурь, которые, в свою очередь, влияют на сердечно-сосудистые заболевания, неврологические заболевания, поведенческие нарушения и общую смертность.

"Геомагнитные возмущения приводят к увеличению общего количества смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта миокарда"

"В целом наше исследование показало, что геомагнитные возмущения приводят к увеличению общего количества смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта миокарда в 263 исследуемых городах США с разбивкой по временам года. Влияние магнитных бурь было обнаружено во все сезоны, а также на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта осенью и весной. Это можно объяснить увеличением количества магнитных бурь весной и осенью", – отмечает эксперт из Гарварда.

Полученные результаты, по словам Виейры, говорят о прямом воздействии магнитных бурь на вегетативную нервную систему человека. Такое взаимодействие запускает каскад реакций в электрофизиологии человеческого тела, которые приводят к нарушению функций органов, и в некоторых случаях, к смерти.

Геомагнитные бури в октябре и ноябре 2021

На данный момент солнечная активность находится на очень низком уровне, были зарегистрированы лишь незначительные вспышки, сообщает Метеорологическая служба Великобритании.

На Солнце пока видно лишь одно темное пятно небольшого размера, которое располагается ближе к юго-восточному краю звезды.

Также за последние 24 часа не наблюдалось никаких выбросов корональной массы. Скорость солнечного ветра низкая и составляет от 320 до 385 км/с.

До конца недели ожидается, что солнечная активность останется на таком же низком уровне.

[ + – ] Прогноз магнитных бурь на октябрь и ноябрь Фото: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца

По данным российской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, в ближайшие 27 дней магнитосфера Земли будет спокойной. Ожидается небольшое возмущение 6 ноября, но его сила даже не достигнет отметки самой слабой магнитной бури (G1).