Доведуть до інфаркту. Учені розповіли, як на здоров'я впливають магнітні бурі

Експерти кажуть, що вплив магнітних бур на людину до кінця не вивчено. Але низка досліджень підтверджує зв'язок серцево-судинних захворювань і спалахів на Сонці.

Протягом довгого часу вчені вивчають вплив геомагнітних бур не тільки на здоров'я людини, але й на всі живі організми на Землі. Останні дослідження підтверджують, що геомагнітні бурі впливають на людину не тільки у фізичному, а й у психологічному плані.

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У деяких випадках геомагнітні бурі викликають погане самопочуття, але також можуть надавати більш серйозний вплив, наприклад, посилювати серцево-судинні захворювання.

Наскільки сильно вплив геомагнітних бур на людину, Фокус з'ясовував разом із професором Національного технічного університету України (КПІ), доктором біологічних наук Юрієм Горго.

Вплив магнітних бур на людину

"Геомагнітні бурі, як і загалом магнітне поле Землі, безсумнівно впливає на абсолютно всі форми життя, — говорить професор Горго. — Життя на планеті, враховуючи людей, розвинулося і максимально пристосувалося до фізичних умов Землі. Якщо вони різко змінюються — усі живі організми відчувають ці зміни. Якщо подібні зміни відбуваються досить часто, організми адаптуються або ж вимирають".

За словами експерта, вплив геомагнітних бур на людей відрізняється і залежить від статі, віку, а також загального стану здоров'я.

"Дійсно, деякі люди можуть реагувати на сонячні спалахи за кілька днів до того, як вони досягнуть Землі, а інші — на кілька днів пізніше", — зазначає експерт.

Професор Горго також додає, що багато що залежить від функціонального стану людини. Це може бути постійно спокій або збудження, втома або бадьорість, зібраність або неуважність. Негативні стани можуть посилювати загальний ефект від магнітних бур. Так, магнітні бурі можуть бути причиною поганого самопочуття.

[ + – ] Магнітні бурі можуть бути причиною поганого самопочуття Фото: Солнце

"Потрібно розуміти, що Сонце визначає ситуацію в усій Сонячній системі. Воно може спалити все навколо, і на це зірці знадобиться всього 8 хвилин! Імовірність такого сценарію дуже мала, але його не можна заперечити. У цей же час, Сонце — це енергія, без якої неможливе життя", — підсумовує експерт.

Вплив магнітної бурі на організм

Сонце — головний двигун космічної погоди в Сонячній системі. У нашої зірки є періоди високої і низької активності, які називаються сонячними циклами з тривалістю приблизно 11 років. Зараз почався 25-й сонячний цикл, який характеризується підвищеною активністю зірки. У NASA прогнозують, що максимум у цьому сонячному циклі буде досягнуто приблизно до червня 2025 року, після чого активність Сонця почне знижуватися і досягне мінімуму в 2030 році.

На Сонці майже завжди присутні темні ділянки, які називаються корональними дірами. Саме вони впливають на космічну погоду. Згідно з даними Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA), корональні діри виглядають темніше, тому що їхня температура нижча, ніж навколишня плазма. Корональні діри на Сонці являють собою відкриті силові лінії магнітного поля зірки.

Відомо, що темні плями з'являються в зовнішній частині атмосфери зірки, званій короною.

Сонячний вітер — це потік іонізованих частинок, які викидаються з корони зі швидкістю 300-1 200 км/с. За словами астрофізиків, сонячний вітер завжди омиває Землю, але саме корональні діри іноді підсилюють його.

[ + – ] Сонячний вітер завжди омиває Землю Фото: ScienceAlert

Найчастіше корональні діри спостерігаються на північному і південному полюсах Сонця, але іноді вони досягають екватора зірки. Тоді до Землі відправляються найпотужніші і швидкі потоки сонячного вітру. Корональні діри створюють геомагнітні шторми класу G1-G2 і в найрідкісніших випадках — G3 і вище.

Звичайно потрібно кілька днів, щоб викид від Сонця дістався до Землі, але найпотужнішим штормам необхідно всього 18 годин.

Сонячні бурі несуть із собою великі дози радіації, яка, зі свого боку, може викликати променеву хворобу і рак. Більшу частину цієї радіації зупиняє атмосфера Землі, працюючи як захисний екран. Тому сонячні спалахи несуть безпосередню небезпеку для людей, які знаходяться високо над землею, в тонких шарах атмосфери.

Дослідження показують, що пілоти літаків схильні до вищого ризику катаракти — якраз через вплив геомагнітних бур. Пасажири теж можуть піддаватися значному впливу радіації під час сонячних бур. Тому під час потужних сонячних спалахів рейси переносяться.

Космонавти, які знаходяться за межами земної атмосфери, піддаються найбільшому ризику.

[ + – ] Сонячні бурі несуть із собою великі дози радіації Фото: express.co.uk

Але не тільки пасажири літаків і космонавти піддаються ризику. Дослідження американської науковиці Летисії Зіллі Віейри з Гарвардської школи громадської охорони здоров'я показало зв'язок між магнітними бурями і серцево-судинними захворюваннями, інфарктами міокарда та інсультами. Дослідження проводилося у 263 містах США і було опубліковано в науковому журналі Environmental Health.

"Магнітні бурі є причиною не тільки полярних сяйв на Землі, але також впливають на фізіологію, стандартний метаболізм, поведінку людей та інших видів (птахів, китів, рептилій, комах і бактерій)", — говорить Віейра. Наприклад, під час сильних магнітних бур поштові голуби збиваються зі шляху.

За словами експертки, 11-річні сонячні цикли зазвичай пов'язані з великою кількістю магнітних бур, які, зі свого боку, впливають на серцево-судинні захворювання, неврологічні захворювання, поведінкові порушення і загальну смертність.

"Геомагнітні збурення призводять до збільшення загальної кількості смертей від серцево-судинних захворювань та інфаркту міокарда"

"Загалом наше дослідження показало, що геомагнітні збурення призводять до збільшення загальної кількості смертей від серцево-судинних захворювань та інфаркту міокарда у 263 досліджуваних містах США з розбивкою за порами року. Вплив магнітних бур було виявлено в усі сезони, а також на смертність від серцево судинних захворювань та інфаркту восени та навесні. Це можна пояснити збільшенням кількості магнітних бур навесні та восени", — зазначає експертка з Гарварда.

Отримані результати, за словами Віейри, говорять про прямий вплив магнітних бур на вегетативну нервову систему людини. Така взаємодія запускає каскад реакцій в електрофізіології людського тіла, які призводять до порушення функцій органів, і в деяких випадках, до смерті.

Геомагнітні бурі в жовтні та листопаді 2021

Наразі сонячна активність знаходиться на дуже низькому рівні, були зареєстровані лише незначні спалахи, повідомляє Метеорологічна служба Великобританії.

На Сонці поки видно лише одну темну пляму невеликого розміру, яка розташовується ближче до південно-східного краю зірки.

Також за останні 24 години не спостерігалося жодних викидів корональної маси. Швидкість сонячного вітру низька і становить від 320 до 385 км/с.

До кінця тижня очікується, що сонячна активність залишиться на такому ж низькому рівні.

[ + – ] Прогноз магнітних бурь на жовтень і листопад Фото: прогноз магнитных бурь

За даними російської Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, в найближчі 27 днів магнітосфера Землі буде спокійною. Очікується невелике збурення 6 листопада, але його сила навіть не досягне позначки найслабшої магнітної бурі (G1).