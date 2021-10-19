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Терминаторы из прошлого. Ученые рассказали об удивительных и устрашающих "адских" свиньях (фото)

Юлия Чайка
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энтелодонт, рисунок, трава, вода
Энтелодонты — вымершие гигантские свиньеподобные существа, которые бродили по лесам и равнинам Северной Америки и Евразии

Энтелодонты — это крупные китопарнокопытные животные, которые существовали в течение 18,2 миллионов лет и были удивительно похожи на ужасающих свиней.

Многие люди даже не догадываются о том, что когда-то на нашей Земле бродили адские свиньи. Летопись окаменелостей рассказывает захватывающую историю об этих гигантских и пугающих существах, а также раскрывает очаровательные подробности того, как появился мир, в котором они обитали, пишет Earth.com.

Ужасающие существа из прошлого

Адские свиньи, также известные как энтелодонты — вымершие гигантские свиноподобные существа, которые бродили по лесам и равнинам Северной Америки и Евразии. Эти позвоночные существовали в течение 18,2 миллионов лет, распространяясь в соответствующих регионах со среднего эоцена до раннего миоцена. Эоцен — вторая геологическая эпоха палеогенового периода, а миоцен — первая эпоха неогенового периода.

энтелодонт, Daeodon shoshonensis, реконструкция, изображение
Реконструкция Daeodon shoshonensis

Энтелодонты — это крупные китопарнокопытные (отряд млекопитающих, объединяющий парнокопытных и китообразных) животные, которые имели длинные морды и тонкие ноги. Самый большой из известных скелетов этого вида принадлежит североамериканскому Daeodon shoshonensis. Длина его тела составляла около 3,6 м, высота в холке — около 1,8 м, а вес — 600-1000 кг.

Археотерий — еще один вид энтелодонтов. Он был эндемиком — существо, представленное на небольшой географической области и обитающее в относительно ограниченном ареале, и жил в эпоху эоцена и олигоцена — около 35 миллионов лет назад. Олигоцен — последняя эпоха палеогенового периода.

Энтелодонты имели достаточно крупный череп с многими буграми и выступами, а у более крупных видов имелся бизоноподобный горб, предназначенный для того, чтобы животное могло удерживать свою большую и тяжелую голову.

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Археотерий - род крупных парнокопытных из семейства энтелодонтов, живший в конце эоцена и начале олигоцена

Структура зубов

О том, как питались эти существа палеонтологи могут сделать выводы из строения их зубов. В случае адских свиней их передние зубы включали тяжелые резцы и длинные клыки.

Благодаря пониманию их челюстных костей и жевательных мышц, ученые выяснили, что энтелодонты могли открывать рот удивительно широко, под углом 150°, подобно бегемотам.

Основываясь на скелетных останках, палеонтологи пришли к выводу, что по всей Европе, Северной Америке, Евразии и Азии, эти существа постоянно использовали свои впечатляющие челюсти для сражения с другими животными. Они обезглавливали свою добычу, а затем впивались в более мясистые части жертвы.

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Череп деодона. На нижней челюсти видны выросты для крепления жевательных мышц, зубы спереди обломаны

Почему эти свиньи вымерли?

Раздробленные свидетельства большинства окаменелых черепов свидетельствуют о том, что жестокие столкновения между энтелодонтами были довольно регулярным явлением. Однако помимо этого существует еще целый ряд экологических факторов, которые, скорее всего, и привели к вымиранию этих видов.

Массовое вымирание могло произойти из-за потепления или похолодания, извержения вулканов или столкновения с астероидами. Более того, даже болезни и неадаптивные биологические особенности могли повлиять на способность вида выжить.

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Жестокие столкновения между энтелодонтами были довольно регулярным явлением

Тайны, которые еще предстоит разгадать

На сегодняшний день люди продолжают находить окаменелости энтелодонтов. Эти останки способны дать ответы на вопросы о том, как жили и умирали представители этого вида, и, возможно, почему они в конце концов вымерли.

Так, к примеру, в марте 2020 года студент из Миссисипи нашел странный камень черного цвета, который на самом деле оказался зубом адской свиньи, датируемым около 26 миллионами лет назад.