Термінатори з минулого. Вчені розповіли про дивних і страхітливих "пекельних" свиней (фото)

Ентелодонти — це великі китопарнокопитні тварини, які існували протягом 18,2 мільйона років і були напрочуд схожі на страхітливих свиней.

Багато людей навіть не здогадуються про те, що колись на нашій Землі бродили пекельні свині. Літопис скам'янілостей розповідає захоплюючу історію про цих гігантських і страхітливих істот, а також розкриває чарівні подробиці того, як з'явився світ, у якому вони жили, пише Earth.com.

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Жахливі істоти з минулого

Пекельні свині, також відомі як ентелодонти, — вимерлі гігантські свинеподібні істоти, які бродили по лісах і долинах Північної Америки та Євразії. Ці хребетні існували протягом 18,2 мільйона років, поширюючись у відповідних регіонах із середнього еоцену до раннього міоцену. Еоцен — друга геологічна епоха палеогенового періоду, а міоцен — перша епоха неогенового періоду.

[ + – ] Реконструкція Daeodon shoshonensis

Ентелодонти — це великі китопарнокопитні (клада ссавців, яка об'єднує парнокопитних та китоподібних) тварини, які мали довгі морди й тонкі ноги. Найбільший із відомих скелетів цього виду належить північноамериканському Daeodon shoshonensis. Довжина його тіла становила близько 3,6 м, висота в холці — близько 1,8 м, а вага — 600-1000 кг.

Археотерій — ще один вид ентелодонтів. Він був ендеміком — істотою, представленою на невеликій географічній області і такою, яка водиться у відносно обмеженому ареалі, і жив в епоху еоцену й олігоцену — близько 35 мільйонів років тому. Олігоцен — остання епоха палеогенового періоду.

Ентелодонти мали досить великий череп із багатьма буграми та виступами, а в більших видів був бізоноподібний горб, призначений для того, щоб тварина могла утримувати свою велику та важку голову.

[ + – ] Археотерій — рід великих парнокопитних із сімейства ентелодонтів, що жив у кінці еоцену та початку олігоцену

Структура зубів

Про те, як харчувалися ці істоти, палеонтологи можуть зробити висновки з будови їхніх зубів. У разі пекельних свиней їхні передні зуби включали важкі різці та довгі ікла.

Завдяки розумінню їхніх щелепних кісток і жувальних м'язів, учені з'ясували, що ентелодонти могли відкривати рот на диво широко, під кутом 150°, подібно до бегемотів.

Ґрунтуючись на скелетних рештках, палеонтологи дійшли висновку, що по всій Європі, Північній Америці, Євразії й Азії ці істоти постійно використовували свої вражаючі щелепи для битви з іншими тваринами. Вони обезголовлювали свою здобич, а потім впивалися в м'ясистіші частини жертви.

[ + – ] Череп деодона. На нижній щелепі видно вирости для кріплення жувальних м'язів, зуби спереду обламані

Чому ці свині вимерли?

Роздріблені свідоцтва більшості скам'янілих черепів свідчать про те, що жорстокі зіткнення між ентелодонтами були досить регулярним явищем. Однак, крім цього, існує ще ціла низка екологічних факторів, які, швидше за все, і призвели до вимирання цих видів.

Масове вимирання могло статися через потепління або похолодання, виверження вулканів або зіткнення з астероїдами. Ба більше, навіть хвороби й неадаптивні біологічні особливості могли вплинути на здатність виду вижити.

[ + – ] Жорстокі сутички між ентелодонтами були досить регулярним явищем

Таємниці, які ще належить розгадати

Наразі люди продовжують знаходити скам'янілості ентелодонтів. Ці рештки здатні дати відповіді на питання про те, як жили та вмирали представники цього виду, і, можливо, чому вони в кінці кінців вимерли.

Так, наприклад, у березні 2020 року студент із Міссісіпі знайшов дивний камінь чорного кольору, який насправді виявився зубом пекельної свині, датованим близько 26 мільйонами років тому.