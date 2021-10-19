Необъяснимое открытие. На Европе нашли водяной пар, но только с одной стороны

В NASA пока не могут найти логичного объяснения этой особенности Европы.

Космический телескоп NASA Hubble зафиксировал водяной пар на одном из спутников Юпитера, в водах Европы. Об этом сообщает Space.com.

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Вода на Европе уже давно не является чем-то необычным. Ранее Hubble обнаруживал водяной пар в видимых шлейфах луны Юпитера. Они возникают спонтанно и на короткое время, шлейфы могут простираться на 200 км в космос.

Но новое открытие, сделанное учеными из Королевского технологического института в Стокгольме, представляет совершенно другой взгляд на Европу.

Автор исследования Лоренц Рот и его команда проанализировали архивные ультрафиолетовые снимки Европы, сделанные космическим телескопом с 1999 по 2015 годы.

Новый анализ старых данных указал на большое количество водяного пара на "заднем" полушарии Европы, той стороне луны, которая никогда не поворачивается к Юпитеру. Эксперты считают, что этот водяной пар сохранялся на луне в течение длительного времени, в отличие от внезапных выбросов водяных шлейфов.

Отмечается, что та же техника поиска была применена для обнаружения водяного пара на Ганимеде (другом спутнике Юпитера). Ганимед является крупнейшим спутником в Солнечной системе.

"Наблюдения за водяным паром на Ганимеде и Европе расширяют наши знания о ледяных лунах. Но обнаружение стабильного присутствия водяного пара на Европе все же стало неожиданностью, потому что температура на поверхности Европы ниже, чем на Ганимеде", – говорит Рот.

Эксперты из NASA объясняют, что покрытая толстым слоем льда Европа будет эффективнее отражать свет, чем Ганимед. Европа примерно на 33 градуса по Цельсию холоднее, чем самая большая луна в Солнечной системе.

Температурный максимум на поверхности Европы не поднимается выше –160 градусов по Цельсию, но при этом, изрядное количество льда превращается в пар и разносится по космосу.

Основная интрига заключается в том, что этот водяной пар похоже находится только в одном из полушарий Европы. В NASA пока не могут найти логичного объяснения этой особенности Европы.

Водяные шлейфы на Европе вырываются на поверхность из глубин гигантского океана, который покрывает всю поверхность спутника. Ученые предполагают, что под огромным слоем льда вода находится в жидком состоянии.