Незрозуміле відкриття. На Європі знайшли водяну пару, але тільки з одного боку

У NASA поки не можуть знайти логічного пояснення цій особливості Європи.

Космічний телескоп NASA Hubble зафіксував водяну пару на одному з супутників Юпітера, у водах Європи. Про це повідомляє Space.com.

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Вода на Європі вже давно не є чимось незвичайним. Раніше Hubble виявляв водяну пару в видимих шлейфах місяця Юпітера. Вони виникають спонтанно й на короткий час, шлейфи можуть сягати на 200 км у космос.

Але нове відкриття, зроблене вченими з Королівського технологічного інституту в Стокгольмі, представляє абсолютно інший погляд на Європу.

Автор дослідження Лоренц Рот і його команда проаналізували архівні ультрафіолетові знімки Європи, зроблені космічним телескопом із 1999 по 2015 роки.

Новий аналіз старих даних вказав на велику кількість водяної пари на "задній" півкулі Європи, тій стороні місяця, яка ніколи не повертається до Юпітера. Експерти вважають, що ця водяна пара зберігалася на місяці протягом тривалого часу, на відміну від раптових викидів водяних шлейфів.

Відзначається, що та ж техніка пошуку була застосована для виявлення водяної пари на Ганімеді (іншому супутнику Юпітера). Ганімед є найбільшим супутником у Сонячній системі.

"Спостереження за водяною парою на Ганімеді та Європі розширюють наші знання про крижані місяці. Але виявлення стабільної присутності водяної пари на Європі все ж стало несподіванкою, тому що температура на поверхні Європи нижча, ніж на Ганімеді", — говорить Рот.

Експерти з NASA пояснюють, що покрита товстим шаром льоду Європа ефективніше відбиватиме світло, ніж Ганімед. Європа приблизно на 33 градуси за Цельсієм холодніша, ніж найбільший місяць у Сонячній системі.

Температурний максимум на поверхні Європи не піднімається вище -160 градусів за Цельсієм, але при цьому чимало льоду перетворюється на пар і розноситься по космосу.

Основна інтрига полягає в тому, що ця водяна пара схоже перебувати тільки в одній із півкуль Європи. У NASA поки не можуть знайти логічного пояснення цій особливості Європи.

Водяні шлейфи на Європі вириваються на поверхню з глибин гігантського океану, який покриває всю поверхню супутника. Вчені припускають, що під величезним шаром льоду вода перебуває в рідкому стані.