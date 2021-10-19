В Канаде построят космодром для пуска украинских ракет "Циклон 4М" (видео)

Первый запуск ракетоносителя должен быть уже в конце 2023 года. Стартовую площадку планируют использовать в коммерческих целях.

Вице-премьер-министр Украины и министр по вопросам стратегических областей промышленности Олег Урусский написал в Facebook о продвижении украино-канадского проекта по строительству космодрома для пуска ракет "Циклон 4М".

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По словам министра, в канадской провинции Новая Шотландия в конце 2021 года начнется строительство космодрома для пуска космических аппаратов на ракетоносителе "Циклон 4М".

На данный момент решены все бюрократические вопросы. С украинской стороны в проекте будут принимать участие КБ Южное имени Янгеля и производственное объединение Южный машиностроительный завод имени Макарова. Канадскую сторону представлял исполнительный директор Maritime Launch Services LTD (сама компания из США) Стив Матье.

Матье отметил, что уже есть предварительное соглашение с американскими компаниями по доставке спутника на украинской ракете. Первый запуск должен состояться в конце 2023 года. Для ракеты планируют построить маршевый двигатель РД-870.

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Сообщается, что стартовый комплекс будет использоваться для пусков космических аппаратов на коммерческой основе, что должно дать импульс для развития украинских компаний в области космоса.

Напомним, в 2017 году также заявлялось, что в Канаде построят космодром для украинских ракет "Циклон 4М", а первый запуск планировался еще в 2020 году. А в 2019 году компания Maritime Launch Services получила разрешения на строительство космодрома.