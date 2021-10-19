У Канаді побудують космодром для запуску українських ракет "Циклон 4М" (відео)

Перший запуск ракетоносія повинен бути вже в кінці 2023 року. Стартовий майданчик планують використовувати в комерційних цілях.

Віцепрем'єр-міністр України та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський написав у Facebook про просування україно-канадського проекту з будівництва космодрому для запуску ракет "Циклон 4М".

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За словами міністра, у канадській провінції Нова Шотландія в кінці 2021 року розпочнеться будівництво космодрому для запуску космічних апаратів на ракетоносії "Циклон 4М".

Наразі вирішені всі бюрократичні питання. З української сторони в проекті братимуть участь КБ "Південне" імені Янгеля та виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені Макарова. Канадську сторону представляв виконавчий директор Maritime Launch Services LTD (сама компанія з США) Стів Матьє.

Матьє зазначив, що вже є попередня угода з американськими компаніями щодо доставки супутника на українській ракеті. Введення в експлуатацію повинне відбутися в кінці 2023 року. Для ракети планують побудувати маршовий двигун РД-870.

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Повідомляється, що стартовий комплекс використовуватимуть для пусків космічних апаратів на комерційній основі, що має дати імпульс для розвитку українських компаній в області космосу.

Нагадаємо, у 2017 році також заявлялося, що в Канаді побудують космодром для українських ракет "Циклон 4М ", а перший запуск планувався ще у 2020 році. А у 2019 році компанія Maritime Launch Services отримала дозвіл на будівництво космодрому.