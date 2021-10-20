Археологи обнаружили в фамильном поместье принцессы Дианы артефакты неандертальцев

Эти находки — обработанные морские ракушки, ученые обнаружили случайно, когда искали остатки деревни под названием Оллеторп.

Археологические раскопки в Элторпе, где выросла принцесса Диана, обнаружили древнюю мусорную кучу, содержащую обработанные морские ракушки 40 000-летней давности, пишет Live Science.

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"Мы считаем, что морские раковины не могли быть остатками доисторической пищи, поскольку тогда Элторп находился еще дальше от моря, чем сегодня. Кроме того, они были надрезаны, скорее всего, для того, чтобы использовать в качестве украшений или перламутровых креплений для украшений", — рассказал руководитель раскопок Роджер Мишель, директор Института цифровой археологии.

Радиоуглеродное датирование показало, что возраст ракушек составляет 40 000 лет. Эта дата указывает на то, что раковины находились в то время, когда неандертальцы жили на территории современной Британии. Эти родственники современных людей прибыли в этот район по меньшей мере 400 000 лет назад.

Homo sapiens появились в Британии около 40 000 лет назад, как раз в то время, когда популяция неандертальцев в Европе сокращалась и вид находился на пути к вымиранию. Таким образом, раковины могли быть обработаны либо современными людьми, либо неандертальцами.

[ + – ] Элторп — фамильное поместье графского рода Спенсеров

Поиск деревни

Археологи не ставили перед собой задачу обнаружить артефакты эпохи палеолита в поместье семьи Спенсеров, расположенном в Западном Нортгемптоншире, Англия.

Вместо этого они искали остатки деревни под названием Оллеторп, которая была заброшена во время черной смерти — второй в истории пандемии чумы, и, как говорили, находилась рядом с нынешним домом в поместье семьи Спенсеров.

Семья владеет землей с 1508 года, а нынешнее поместье было построено в 1688 году. Чарльз Спенсер, брат Дианы и нынешний владелец поместья, приказал провести раскопки, чтобы найти деревню.

Существование Оллеторпа зафиксировано в "Книге Судного дня" — свод материалов первой в средневековой Европе всеобщей поземельной переписи, проведенной в 1086 году по приказу Вильгельма Завоевателя, который пытался отследить, кто задолжал ему налоги. К тому времени, когда богатый торговец шерстью Джон Спенсер приобрел поместье в 1508 году, деревни уже не было.

Во время раскопок Мишель и его команда обнаружили кучу мусора, содержащую раковины, которые, вероятно, были перенесены на большое расстояние от моря. В куче мусора также лежали кремень и оленьи рога, которые были отколоты и вырезаны.

Команда археологов в поместье Спенсеров планирует продолжить изучение найденных артефактов и поиски Оллеторпа.