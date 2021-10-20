Археологи виявили в родинному маєтку принцеси Діани артефакти неандертальців

Ці знахідки, оброблені морські мушлі, вчені виявили випадково, коли шукали залишки села під назвою Оллеторп.

Археологічні розкопки в Елторпі, де виросла принцеса Діана, виявили стародавню купу сміття, що містить оброблені морські мушлі 40 000-річної давності, пише Live Science.

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"Ми вважаємо, що морські раковини не могли бути залишками доісторичної їжі, оскільки тоді Елторп був розташований ще далі від моря, ніж сьогодні. Крім того, вони були надрізані, швидше за все, для того, щоб використовувати в якості прикрас або перламутрових кріплень для прикрас", — розповів керівник розкопок Роджер Мішель, директор Інституту цифрової археології.

Радіовуглецеве датування показало, що вік черепашок становить 40 000 років. Ця дата вказує на те, що раковини знаходили в той час, коли неандертальці жили на території сучасної Британії. Ці родичі сучасних людей прибули в цей район щонайменше 400 000 років тому.

Homo sapiens з'явилися в Британії близько 40 000 років тому, якраз у той час, коли популяція неандертальців в Європі скорочувалася, і вид перебував на шляху до вимирання. Таким чином, раковини могли бути оброблені або сучасними людьми, або неандертальцями.

[ + – ] Елторп — родовий маєток графського роду Спенсерів

Пошук села

Археологи не ставили перед собою завдання виявити артефакти епохи палеоліту в маєтку родини Спенсеров, розташованому в Західному Нортгемптонширі, Англія.

Замість цього вони шукали залишки села під назвою Оллеторп, яке було закинуте під час чорної смерті — другої в історії пандемії чуми, і, як говорили, було розташоване поручі з нинішнім будинком у маєтку родини Спенсерів.

Сім'я володіє землею з 1508 року, а нинішній маєток було побудовано в 1688 році. Чарльз Спенсер, брат Діани й теперішній власник маєтку, наказав провести розкопки, щоб знайти село.

Існування Оллеторпа зафіксовано в "Книзі Судного дня" — зводі матеріалів першого в середньовічній Європі загального поземельного перепису, проведеного в 1086 році за наказом Вільгельма Завойовника, який намагався відстежити, хто заборгував йому податки. На той час, коли багатий торговець вовною Джон Спенсер придбав маєток у 1508 році, села вже не було.

Під час розкопок Мішель і його команда виявили купу сміття, що містить раковини, які, ймовірно, були перенесені на велику відстань від моря. У купі сміття також лежали кремінь і оленячі роги, які були відбиті та вирізані.

Команда археологів у маєтку Спенсерів планує продовжити вивчення знайдених артефактів і пошуки Оллеторпа.