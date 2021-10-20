Родилась в кромешной тьме. Астрономы нашли одну из самых первых звезд в нашей Вселенной

Найденная звезда является представителем звездного населения III – первого поколения звезд, которые образовались на заре создания Вселенной.

Первые звезды образовались около 13,7 миллиардов лет в кромешной тьме. По словам ученых, звезда AS0039 расположена в карликовой сфероидальной галактике в созвездии Скульптор на расстоянии 290 000 световых лет от нас. Это спутник нашей галактики Млечный Путь. Эта звезда имеет химический состав, который предполагает наличие элементов звезды из звездного населения III, которая стала гиперновой, то есть очень большой сверхновой, сообщает Sciencealert.

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По словам астронома Аса Скуладоттир из Флорентийского университета в Италии, это не только звезда с самой низкой металличностью, когда-либо обнаруженная за пределами галактики Млечный Путь, но и с самым низким содержанием углерода из всех когда-либо наблюдавшихся звезд.

Звездные населения

Звездные населения – это типы звездного состава галактик. Выделяют три типа:

Звездное население I. У этих звезд значительное содержание в спектре элементов тяжелее гелия, которые астрономы называют "металлами". Солнце и большинство звезд – это представители звездного населения I.

Звездное население II. У этих звезд тяжелых элементов меньше. Они как правило старше 10 млрд лет.

Звездное население III. Сюда входят звезды из первого поколения звезд, которые появились вскоре после Большого взрыва.

Уникальная звезда

"Мы видим звезду с исключительными химическими характеристиками: с низким содержанием железа, не богатую углеродом чрезвычайно низким количеством магния по сравнению с другими более тяжелыми элементами, такими как кальций", — говорит Скуладоттир.

Современные процессы звездообразования дают некоторое представление о том, как родились звезды звездного населения III, но их обнаружение – это лучший способ выяснить, как на самом деле развивалась Вселенная в начале своей истории, говорят ученые.

[ + – ] Эта Киля, в созвездии Киля, один из кандидатов в будущую гиперновую Фото: wikipedia

Первые звезды

До образования звезд во Вселенной не было тяжелых элементов, здесь "царили" водород и гелий. Когда появились звезды, они начали формировать более тяжелые элементы, вплоть до железа. А такие события, как взрыв сверхновых создали еще более тяжелые элементы.

Эти элементы, которые распространились по всей Вселенной, стали основой для следующих поколений звезд, рожденных из космического газа и пыли.

Звезда AS0039

По словам ученых, в звезде AS0039 очень мало металлов, хотя и сама галактика Скульптор также бедна металлами.

Но Скуладоттир и ее команда обнаружили, что звезде не хватает углерода и магния даже больше, чем обычно для звезды с низким содержанием металлов. Это говорит о необычном происхождении облака молекулярного газа, из которого образовалась AS0039.

По словам ученых, звезда AS0039 представляет собой одно из первых наблюдаемых свидетельств гиперновых с нулевой металличностью и это прекрасная возможность понять, как появились самые первые звезды во Вселенной.

Мини-гало

[ + – ] Рождение звезды. Иллюстрация. Фото: SciTechDaily

Как известно, Вселенная началась с Большого взрыва, в результате которого образовались водород и гелий, а также литий и, возможно, бериллий. Материя начала скапливаться, втягивая все больше вещества за счет гравитационного притяжения. Возможно, первой начала накапливаться темная материя. Затем обычная материя, например, водород и гелий. Вместе темная и обычная материя создали "мини-гало", хотя, несмотря на название они имели массу примерно в миллион раз больше, чем наше Солнце. Именно в мини-гало родились первые звезды через 200 миллионов лет после Большого взрыва.