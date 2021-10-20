Народилася в непроглядній пітьмі. Астрономи знайшли одну з найперших зірок у нашому Всесвіті

Знайдена зірка є представником зоряного населення III — першого покоління зірок, які утворилися на зорі створення Всесвіту.

Перші зірки утворилися приблизно 13,7 мільярдів років у непроглядній пітьмі. За словами вчених, зірка AS0039 розташована в карликовій сфероїдальній галактиці в сузір'ї Скульптор на відстані 290 000 світлових років від нас. Це супутник нашої галактики Чумацький Шлях. Ця зірка має хімічний склад, який передбачає наявність елементів зірки із зоряного населення III, яка стала гіперновою, тобто дуже великою надновою, повідомляє Sciencealert.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами астронома Аса Скуладоттір із Флорентійського університету в Італії, це не тільки зірка з найнижчим вмістом металів, коли-небудь виявлена за межами галактики Чумацький Шлях, але і з найнижчим вмістом вуглецю з усіх зірок, які коли-небудь спостерігалися.

Зоряні населення

Зоряні населення — це типи зоряного складу галактик. Виділяють три типи:

зоряне населення I. У цих зірок значний вміст у спектрі елементів, важчих за гелій, які астрономи називають "металами". Сонце і більшість зірок — це представники зоряного населення I;

зоряне населення II. У цих зірок важких елементів менше. Вони як правило старше 10 млрд років;

зоряне населення III. Сюди входять зірки з першого покоління зірок, які з'явилися незабаром після Великого вибуху.

Унікальна зірка

"Ми бачимо зірку з винятковими хімічними характеристиками: з низьким вмістом заліза, не багату вуглецем надзвичайно низькою кількістю магнію порівняно з іншими більш важкі елементи, такі як кальцій", — говорить Скуладоттір.

Сучасні процеси зореутворення дають деяке уявлення про те, як народилися зірки зоряного населення III, але їх виявлення — це найкращий спосіб з'ясувати, як насправді розвивався Всесвіт на початку своєї історії, говорять вчені.

[ + – ] Ета Кіля, в сузір'ї Кіля, один із кандидатів у майбутню гіпернову Фото: wikipedia

Перші зірки

До утворення зірок у Всесвіті не було важких елементів, тут "панували" водень і гелій. Коли з'явилися зірки, вони почали формувати більш важкі елементи, аж до заліза. А такі події, як вибух наднових створили ще більш важкі елементи.

Ці елементи, які поширилися по всьому Всесвіті, стали основою для наступних поколінь зірок, народжених із космічного газу і пилу.

Зірка AS0039

За словами вчених, у зірці AS0039 дуже мало металів, хоча і сама галактика Скульптор також бідна металами.

Але Скуладоттір і її команда з'ясували, що зірці не вистачає вуглецю і магнію навіть більше, ніж зазвичай для зірки з низьким вмістом металів. Це говорить про незвичайне походження хмари молекулярного газу, з якого утворилася AS0039.

За словами вчених, зірка AS0039 є одним із перших спостережуваних свідчень гіпернової з нульовим вмістом металів і це прекрасна можливість зрозуміти, як з'явилися найперші зірки у Всесвіті.

Мінігало

[ + – ] Народження зірки. Ілюстрація. Фото: SciTechDaily

Як відомо, Всесвіт почався з Великого вибуху, внаслідок якого утворилися водень і гелій, а також літій і, можливо, берилій. Матерія почала накопичуватися, втягуючи все більше речовини за рахунок гравітаційного тяжіння. Можливо, першою почала накопичуватися темна матерія. Потім звичайна матерія, наприклад, водень і гелій. Разом темна і звичайна матерія створили "мінігало", хоча, незважаючи на назву вони мали масу приблизно в мільйон разів більшу, ніж наше Сонце. Саме в мінігало народилися перші зірки через 200 мільйонів років після Великого вибуху.