В Британском музее за подделку приняли 900-летнюю китайскую тарелку за 20 млн долларов

Раньше считалось, что тарелка является корейской подделкой и стоила 7000 долларов, но ученые провели новый анализ блюда и выяснили, что это не так.

Ученые выяснили, что сине-зеленая тарелка, которая хранилась в Британском музее и использовалась только при дворе императора Китая 900 лет назад, является одним из менее чем 100 известных произведений самого редкого типа китайской керамики, сообщает dailymail.co.uk

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В результате нового исследования, стоимость тарелки, которая считалась корейской имитацией, поднялась с 5000 фунтов стерлингов (около 7000 долларов) до 15 млн фунтов стерлингов (около 20 млн долларов).

Посуда Жу

Посуда Жу, к которой принадлежит тарелка, которая производилась в период существования в Китае Империи Сун (960 -1279 н.э), отличалась отсутствием декора и, как правило, бледной голубой глазурью. Эта посуда производилась в течение короткого периода времени между 1086–1125 годами, и ее использовали только члены императорского двора.

По мнению экспертов, секрет посуды Жу заключался в ее изготовлении в "Великой печи" в городе Цинлянси в провинции Хэнань, где был доступ к глине определенного состава. С момента появления этой посуды многие гончары безуспешно пытались воспроизвести особый эффект "потрескавшейся" глазури, особенно в Корее.

Была корейской, стала китайской

Небольшая тарелка не имеет культового синего цвета, который присущ посуде Жу, у нее есть оттенки вплоть до зеленого. Также есть еще несколько небольших отличий от традиционной посуды Жу. Именно поэтому предмет, который приобрел коллекционер Персиваль Дэвид в 1928 году и считал его подлинным, в Британском музее приняли за корейскую имитацию.

Но новый анализ, проведенный экспертом по дальневосточной керамике Региной Краль, показал, что это маленькое блюдо действительно является представителем посуды Жу.

В результате исследования стало ясно, что предмет немного отличается от классической традиции, но тем не менее является подлинным. Теперь эта тарелка присоединилась к остальным экспонатам, представляющим посуду Жу в Британском музее и выставлены на всеобщее обозрение.