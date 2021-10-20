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В Британском музее за подделку приняли 900-летнюю китайскую тарелку за 20 млн долларов

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Посуда Жу, тарелка, чашка, бутылка, древняя китайская посуда
Фото: dailymail.co.uk | Посуда Жу.

Раньше считалось, что тарелка является корейской подделкой и стоила 7000 долларов, но ученые провели новый анализ блюда и выяснили, что это не так.

Ученые выяснили, что сине-зеленая тарелка, которая хранилась в Британском музее и использовалась только при дворе императора Китая 900 лет назад, является одним из менее чем 100 известных произведений самого редкого типа китайской керамики, сообщает dailymail.co.uk

Посуда Жу, тарелка, древняя китайская посуда
Фото: Dailymail.co.uk

В результате нового исследования, стоимость тарелки, которая считалась корейской имитацией, поднялась с 5000 фунтов стерлингов (около 7000 долларов) до 15 млн фунтов стерлингов (около 20 млн долларов).

Посуда Жу

Посуда Жу, к которой принадлежит тарелка, которая производилась в период существования в Китае Империи Сун (960 -1279 н.э), отличалась отсутствием декора и, как правило, бледной голубой глазурью. Эта посуда производилась в течение короткого периода времени между 1086–1125 годами, и ее использовали только члены императорского двора.

Посуда Жу, тарелка, древняя китайская посуда
Фото: Dailymail.co.uk

По мнению экспертов, секрет посуды Жу заключался в ее изготовлении в "Великой печи" в городе Цинлянси в провинции Хэнань, где был доступ к глине определенного состава. С момента появления этой посуды многие гончары безуспешно пытались воспроизвести особый эффект "потрескавшейся" глазури, особенно в Корее.

Была корейской, стала китайской

Небольшая тарелка не имеет культового синего цвета, который присущ посуде Жу, у нее есть оттенки вплоть до зеленого. Также есть еще несколько небольших отличий от традиционной посуды Жу. Именно поэтому предмет, который приобрел коллекционер Персиваль Дэвид в 1928 году и считал его подлинным, в Британском музее приняли за корейскую имитацию.

Посуда Жу, тарелка, древняя китайская посуда
Фото: Dailymail.co.uk

Но новый анализ, проведенный экспертом по дальневосточной керамике Региной Краль, показал, что это маленькое блюдо действительно является представителем посуды Жу.

В результате исследования стало ясно, что предмет немного отличается от классической традиции, но тем не менее является подлинным. Теперь эта тарелка присоединилась к остальным экспонатам, представляющим посуду Жу в Британском музее и выставлены на всеобщее обозрение.