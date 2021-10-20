У Британському музеї з підробкою переплутали 900-річну китайську тарілку за 20 млн доларів

Раніше вважалося, що тарілка є корейською підробкою і коштувала 7000 доларів, але вчені провели новий аналіз блюда і з'ясували, що це не так.

Учені з'ясували, що синьо-зелена тарілка, яка зберігалася в Британському музеї і використовувалася тільки при дворі імператора Китаю 900 років тому, є одним з менш ніж 100 відомих творів найбільш рідкісного типу китайської кераміки, повідомляє dailymail.co.uk

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У результаті нового дослідження, вартість тарілки, яка вважалася корейською імітацією, піднялася з 5000 фунтів стерлінгів (близько 7000 доларів) до 15 млн фунтів стерлінгів (близько 20 млн доларів).

Посуд Жу

Посуд Жу, до якого належить тарілка і який виготовлявся в період існування в Китаї Імперії Сун (960 -1279 н.е), відрізнявся відсутністю декору і, як правило, блідою блакитною глазур'ю. Цей посуд виготовлявся протягом короткого періоду часу між 1086-1125 роками, і його використовували тільки члени імператорського двору.

На думку експертів, секрет посуду Жу полягав у його виготовленні у "Великій печі" в місті Цинлянсі в провінції Хенань, де був доступ до глини певного складу. З моменту появи цього посуду багато гончарів безуспішно намагалися відтворити особливий ефект "потрісканої" глазурі, особливо в Кореї.

Була корейською, стала китайською

Невелика тарілка не має культового синього кольору, який притаманний посуду Жу, у неї є відтінки аж до зеленого. Також є ще кілька невеликих відмінностей від традиційного посуду Жу. Саме тому предмет, який придбав колекціонер Персіваль Девід у 1928 році і вважав його справжнім, у Британському музеї прийняли за корейську імітацію.

Але новий аналіз, проведений експерткою з далекосхідної кераміки Регіною Краль, показав, що це маленьке блюдо дійсно є представником посуду Жу.

У результаті дослідження стало зрозуміло, що предмет трохи відрізняється від класичної традиції, але тим не менш є справжнім. Тепер ця тарілка приєдналася до решти експонатів, які представляють посуд Жу в Британському музеї і виставлені на загальний огляд.