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Европа во всей красе. Аппарат "Юнона" заглянул в гости к спутнику Юпитера (фото)

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Космический аппарат "Юнона", Юпитер, спутники Юпитера
Фото: NASA | Космический аппарат "Юнона"

Космический аппарат NASA совершил 37-й облет Юпитера, во время которого ему удалось сделать уникальную фотографию спутника газового гиганта, где недавно обнаружили воду.

Космический аппарат "Юнона", размером с баскетбольную площадку и стоимостью 1, 1 млрд долларов, не перестает удивлять своими уникальными изображениями Юпитера. На этот раз в кадр попал и его спутник – Европа, сообщает Forbes.

Юпитер
Юпитер
Фото: NASA

10 лет в космосе

"Юнона" уже 10 лет бороздит просторы космоса, из них 5, изучая Юпитер. До этого, аппарату также потребовалось 5 лет, чтобы преодолеть расстояние 2 млрд 800 млн километров и увидеть газовый гигант. Цилиндрический шестигранный космический аппарат имеет три лопасти, длиной 20 метров каждая. С тех пор "Юнона" совершает облет планеты примерно каждые шесть недель.

Юпитер
Юпитер
Фото: NASA

Изображения полученные на этой неделе, обработали несколько "гражданский ученых", которые после каждого перийова (близкого пролета планеты) загружают данные с бортовой камеры космического аппарата JunoCam через специальный сайт NASA.

"Юнона" находится на сильно вытянутой эллиптической орбите, поэтому делает фотографии только тогда, когда подлетает очень близко к планете-гиганту. Аппарат изучает состав Юпитера, его магнитное поле, магнитосферу, измерят содержание воды в его атмосфере и изучает его ветры.

Облет космическим аппаратом "Юнона" Ганимеда и Юпитера. Видео создано на основе фотографий, полученных с аппарата.

Три терабита научных данных

"Юнона" за время миссии отправила на Землю более трех терабит (1 терабит = 125 гигабайт) научных данных, но после облета крупнейшего спутника Юпитера, Ганимеда, космический аппарат в этом году начал новую вторую фазу своей миссии после завершения основного пятилетнего исследования гигантской планеты.

Юпитер
Юпитер
Фото: NASA

Вторая фаза исследовательской работы "Юноны"

В рамках второй стадии исследований аппарат будет работать до сентября 2025 года и совершит 42 облета планеты. На этом этапе миссии аппарат будет делать следующее:

  • Совершит близкие проходы возле северных полярных циклонов Юпитера;
  • Совершит облет спутников Юпитера Европу и Ио;
  • Впервые исследует кольца, окружающие Юпитер;
  • Продолжит изучение внутренней структуры Юпитера, внутреннего магнитного поля, атмосферы (включая полярные циклоны, глубокую атмосферу и полярные сияния) и магнитосферы.
Юпитер
Юпитер
Фото: NASA

Во время 37-го перийова аппарату удалось сделать снимок относительно крупным планом спутника Юпитера Европы, на котором недавно обнаружили водяной пар в атмосфере. "Юнона" не первый аппарат, посетивший систему Юпитера. До этого 35 облетов планеты с 1995 по 2003 год совершил аппарат "Галилео".

Европа, Юпитер, спутник
Спутник Юпитера Европа
Фото: NASA

Кто полетит после "Юноны" к Юпитеру?

После того, как "Юнона" закончит свою работу, следующим аппаратом, который прибудет в систему Юпитера будет Europa Clipper. Его отправят в космос в конце 2024 года и он прибыв на место в 2030 году, совершит 32 облета вокруг спутника Юпитера Европы. Одной из задач миссии будет поиск ответа на вопрос, может ли быть жизнь на этом спутнике, ведь там обнаружили воду.

Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE), Юпитер, спутники Юпитера
Космический аппарат Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE)
Фото: ESA

А в 2031 году аппарат Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) Европейского космического агентства, который будет изучать спутники Европу, Ганимед и Каллисто. Его запуск состоится в 2022 году.