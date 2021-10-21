Европа во всей красе. Аппарат "Юнона" заглянул в гости к спутнику Юпитера (фото)
Космический аппарат NASA совершил 37-й облет Юпитера, во время которого ему удалось сделать уникальную фотографию спутника газового гиганта, где недавно обнаружили воду.
Космический аппарат "Юнона", размером с баскетбольную площадку и стоимостью 1, 1 млрд долларов, не перестает удивлять своими уникальными изображениями Юпитера. На этот раз в кадр попал и его спутник – Европа, сообщает Forbes.
10 лет в космосе
"Юнона" уже 10 лет бороздит просторы космоса, из них 5, изучая Юпитер. До этого, аппарату также потребовалось 5 лет, чтобы преодолеть расстояние 2 млрд 800 млн километров и увидеть газовый гигант. Цилиндрический шестигранный космический аппарат имеет три лопасти, длиной 20 метров каждая. С тех пор "Юнона" совершает облет планеты примерно каждые шесть недель.
Изображения полученные на этой неделе, обработали несколько "гражданский ученых", которые после каждого перийова (близкого пролета планеты) загружают данные с бортовой камеры космического аппарата JunoCam через специальный сайт NASA.
"Юнона" находится на сильно вытянутой эллиптической орбите, поэтому делает фотографии только тогда, когда подлетает очень близко к планете-гиганту. Аппарат изучает состав Юпитера, его магнитное поле, магнитосферу, измерят содержание воды в его атмосфере и изучает его ветры.
Три терабита научных данных
"Юнона" за время миссии отправила на Землю более трех терабит (1 терабит = 125 гигабайт) научных данных, но после облета крупнейшего спутника Юпитера, Ганимеда, космический аппарат в этом году начал новую вторую фазу своей миссии после завершения основного пятилетнего исследования гигантской планеты.
Вторая фаза исследовательской работы "Юноны"
В рамках второй стадии исследований аппарат будет работать до сентября 2025 года и совершит 42 облета планеты. На этом этапе миссии аппарат будет делать следующее:
- Совершит близкие проходы возле северных полярных циклонов Юпитера;
- Совершит облет спутников Юпитера Европу и Ио;
- Впервые исследует кольца, окружающие Юпитер;
- Продолжит изучение внутренней структуры Юпитера, внутреннего магнитного поля, атмосферы (включая полярные циклоны, глубокую атмосферу и полярные сияния) и магнитосферы.
Во время 37-го перийова аппарату удалось сделать снимок относительно крупным планом спутника Юпитера Европы, на котором недавно обнаружили водяной пар в атмосфере. "Юнона" не первый аппарат, посетивший систему Юпитера. До этого 35 облетов планеты с 1995 по 2003 год совершил аппарат "Галилео".
Кто полетит после "Юноны" к Юпитеру?
После того, как "Юнона" закончит свою работу, следующим аппаратом, который прибудет в систему Юпитера будет Europa Clipper. Его отправят в космос в конце 2024 года и он прибыв на место в 2030 году, совершит 32 облета вокруг спутника Юпитера Европы. Одной из задач миссии будет поиск ответа на вопрос, может ли быть жизнь на этом спутнике, ведь там обнаружили воду.
А в 2031 году аппарат Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) Европейского космического агентства, который будет изучать спутники Европу, Ганимед и Каллисто. Его запуск состоится в 2022 году.