Европа во всей красе. Аппарат "Юнона" заглянул в гости к спутнику Юпитера (фото)

Космический аппарат NASA совершил 37-й облет Юпитера, во время которого ему удалось сделать уникальную фотографию спутника газового гиганта, где недавно обнаружили воду.

Космический аппарат "Юнона", размером с баскетбольную площадку и стоимостью 1, 1 млрд долларов, не перестает удивлять своими уникальными изображениями Юпитера. На этот раз в кадр попал и его спутник – Европа, сообщает Forbes.

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[ + – ] Юпитер Фото: NASA

10 лет в космосе

"Юнона" уже 10 лет бороздит просторы космоса, из них 5, изучая Юпитер. До этого, аппарату также потребовалось 5 лет, чтобы преодолеть расстояние 2 млрд 800 млн километров и увидеть газовый гигант. Цилиндрический шестигранный космический аппарат имеет три лопасти, длиной 20 метров каждая. С тех пор "Юнона" совершает облет планеты примерно каждые шесть недель.

[ + – ] Юпитер Фото: NASA

Изображения полученные на этой неделе, обработали несколько "гражданский ученых", которые после каждого перийова (близкого пролета планеты) загружают данные с бортовой камеры космического аппарата JunoCam через специальный сайт NASA.

"Юнона" находится на сильно вытянутой эллиптической орбите, поэтому делает фотографии только тогда, когда подлетает очень близко к планете-гиганту. Аппарат изучает состав Юпитера, его магнитное поле, магнитосферу, измерят содержание воды в его атмосфере и изучает его ветры.

[ + – ] Облет космическим аппаратом "Юнона" Ганимеда и Юпитера. Видео создано на основе фотографий, полученных с аппарата.

Три терабита научных данных

"Юнона" за время миссии отправила на Землю более трех терабит (1 терабит = 125 гигабайт) научных данных, но после облета крупнейшего спутника Юпитера, Ганимеда, космический аппарат в этом году начал новую вторую фазу своей миссии после завершения основного пятилетнего исследования гигантской планеты.

[ + – ] Юпитер Фото: NASA

Вторая фаза исследовательской работы "Юноны"

В рамках второй стадии исследований аппарат будет работать до сентября 2025 года и совершит 42 облета планеты. На этом этапе миссии аппарат будет делать следующее:

Совершит близкие проходы возле северных полярных циклонов Юпитера;

Совершит облет спутников Юпитера Европу и Ио;

Впервые исследует кольца, окружающие Юпитер;

Продолжит изучение внутренней структуры Юпитера, внутреннего магнитного поля, атмосферы (включая полярные циклоны, глубокую атмосферу и полярные сияния) и магнитосферы.

[ + – ] Юпитер Фото: NASA

Во время 37-го перийова аппарату удалось сделать снимок относительно крупным планом спутника Юпитера Европы, на котором недавно обнаружили водяной пар в атмосфере. "Юнона" не первый аппарат, посетивший систему Юпитера. До этого 35 облетов планеты с 1995 по 2003 год совершил аппарат "Галилео".

[ + – ] Спутник Юпитера Европа Фото: NASA

Кто полетит после "Юноны" к Юпитеру?

После того, как "Юнона" закончит свою работу, следующим аппаратом, который прибудет в систему Юпитера будет Europa Clipper. Его отправят в космос в конце 2024 года и он прибыв на место в 2030 году, совершит 32 облета вокруг спутника Юпитера Европы. Одной из задач миссии будет поиск ответа на вопрос, может ли быть жизнь на этом спутнике, ведь там обнаружили воду.

[ + – ] Космический аппарат Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) Фото: ESA

А в 2031 году аппарат Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) Европейского космического агентства, который будет изучать спутники Европу, Ганимед и Каллисто. Его запуск состоится в 2022 году.