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Європа у всій красі. Апарат "Юнона" зазирнув у гості до супутника Юпітера (фото)

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Космічний апарат "Юнона", Юпітер, супутники Юпітера
Фото: NASA | Космічний апарат "Юнона"

Космічний апарат NASA здійснив 37-й обліт Юпітера, під час якого йому вдалося зробити унікальну фотографію супутника газового гіганта, де нещодавно знайшли воду.

Космічний апарат "Юнона", розміром із баскетбольний майданчик і вартістю 1,1 млрд доларів, не припиняє дивувати своїми унікальними зображеннями Юпітера. Цього разу в кадр потрапив і його супутник — Європа, повідомляє Forbes.

Юпітер
Юпітер
Фото: ISS

10 років у космосі

"Юнона" вже 10 років борознить простори космосу, з них 5, вивчаючи Юпітер. До цього, апарату також треба було 5 років, щоб подолати відстань 2 млрд 800 млн кілометрів і побачити газовий гігант. Циліндричний шестигранний космічний апарат має три лопаті, довжиною 20 метрів кожна. З тих пір "Юнона" здійснює обліт планети приблизно кожні шість тижнів.

Юпітер
Юпітер
Фото: ISS

Зображення отримані цього тижня, обробили декілька "цивільних учених", які після кожного перійова (близького прольоту планети) завантажують дані з бортової камери космічного апарату JunoCam через спеціальний сайт NASA.

"Юнона" знаходиться на сильно витягнутій еліптичній орбіті, тому робить фотографії тільки тоді, коли підлітає дуже близько до планети-гіганта. Апарат вивчає склад Юпітера, його магнітне поле, магнітосферу, виміряють вміст води в його атмосфері та вивчає його вітри.

Обліт космічним апаратом "Юнона" Ганімеда і Юпітера. Відео створено на основі фотографій, отриманих з апарату.

Три терабіти наукових даних

"Юнона" за час місії відправила на Землю понад три терабіти (1 терабіт = 125 гігабайт) наукових даних, але після обльоту найбільшого супутника Юпітера, Ганімеда, космічний апарат у цьому році почав нову другу фазу своєї місії після завершення основного п'ятирічного дослідження гігантської планети.

Юпітер
Юпітер
Фото: ISS

Друга фаза дослідницької роботи "Юнони"

У межах другої стадії досліджень апарат працюватиме до вересня 2025 року та здійснить 42 обльоти планети. На цьому етапі місії апарат виконуватиме такі роботи:

  • здійснить близькі проходи біля північних полярних циклонів Юпітера;
  • здійснить обліт супутників Юпітера Європу й Іо;
  • уперше дослідить кільця, що оточують Юпітер;
  • продовжить вивчення внутрішньої структури Юпітера, внутрішнього магнітного поля, атмосфери (враховуючи полярні циклони, глибоку атмосферу і полярні сяйва) і магнітосфери.
Юпітер
Юпітер
Фото: ISS

Під час 37-го перійова апарату вдалося зробити знімок відносно крупним планом супутника Юпітера Європи, на якому нещодавно знайшли водяну пару в атмосфері. "Юнона" не перший апарат, який відвідав систему Юпітера. До цього 35 обльотів планети з 1995 по 2003 рік здійснив апарат "Галілео".

Європа, Юпітер, супутник
Супутник Юпітера Європа
Фото: ISS

Хто полетить після "Юнони" до Юпітера?

Після того, як "Юнона" закінчить свою роботу, наступним апаратом, який прибуде в систему Юпітера буде Europa Clipper. Його відправлять в космос наприкінці 2024 року і він прибувши на місце в 2030 році, здійснить 32 обльоти навколо супутника Юпітера Європи. Одним із завдань місії буде пошук відповіді на питання, чи може бути життя на цьому супутнику, адже там знайшли воду.

Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE), Юпітер, супутники Юпітера
Космічний апарат Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE)
Фото: Apophis

А в 2031 році апарат Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) Європейського космічного агентства, який вивчатиме супутники Європу, Ганімед і Каллісто. Його запуск відбудеться в 2022 році.