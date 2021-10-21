Європа у всій красі. Апарат "Юнона" зазирнув у гості до супутника Юпітера (фото)

Космічний апарат NASA здійснив 37-й обліт Юпітера, під час якого йому вдалося зробити унікальну фотографію супутника газового гіганта, де нещодавно знайшли воду.

Космічний апарат "Юнона", розміром із баскетбольний майданчик і вартістю 1,1 млрд доларів, не припиняє дивувати своїми унікальними зображеннями Юпітера. Цього разу в кадр потрапив і його супутник — Європа, повідомляє Forbes.

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[ + – ] Юпітер Фото: ISS

10 років у космосі

"Юнона" вже 10 років борознить простори космосу, з них 5, вивчаючи Юпітер. До цього, апарату також треба було 5 років, щоб подолати відстань 2 млрд 800 млн кілометрів і побачити газовий гігант. Циліндричний шестигранний космічний апарат має три лопаті, довжиною 20 метрів кожна. З тих пір "Юнона" здійснює обліт планети приблизно кожні шість тижнів.

[ + – ] Юпітер Фото: ISS

Зображення отримані цього тижня, обробили декілька "цивільних учених", які після кожного перійова (близького прольоту планети) завантажують дані з бортової камери космічного апарату JunoCam через спеціальний сайт NASA.

"Юнона" знаходиться на сильно витягнутій еліптичній орбіті, тому робить фотографії тільки тоді, коли підлітає дуже близько до планети-гіганта. Апарат вивчає склад Юпітера, його магнітне поле, магнітосферу, виміряють вміст води в його атмосфері та вивчає його вітри.

[ + – ] Обліт космічним апаратом "Юнона" Ганімеда і Юпітера. Відео створено на основі фотографій, отриманих з апарату.

Три терабіти наукових даних

"Юнона" за час місії відправила на Землю понад три терабіти (1 терабіт = 125 гігабайт) наукових даних, але після обльоту найбільшого супутника Юпітера, Ганімеда, космічний апарат у цьому році почав нову другу фазу своєї місії після завершення основного п'ятирічного дослідження гігантської планети.

[ + – ] Юпітер Фото: ISS

Друга фаза дослідницької роботи "Юнони"

У межах другої стадії досліджень апарат працюватиме до вересня 2025 року та здійснить 42 обльоти планети. На цьому етапі місії апарат виконуватиме такі роботи:

здійснить близькі проходи біля північних полярних циклонів Юпітера;

здійснить обліт супутників Юпітера Європу й Іо;

уперше дослідить кільця, що оточують Юпітер;

продовжить вивчення внутрішньої структури Юпітера, внутрішнього магнітного поля, атмосфери (враховуючи полярні циклони, глибоку атмосферу і полярні сяйва) і магнітосфери.

[ + – ] Юпітер Фото: ISS

Під час 37-го перійова апарату вдалося зробити знімок відносно крупним планом супутника Юпітера Європи, на якому нещодавно знайшли водяну пару в атмосфері. "Юнона" не перший апарат, який відвідав систему Юпітера. До цього 35 обльотів планети з 1995 по 2003 рік здійснив апарат "Галілео".

[ + – ] Супутник Юпітера Європа Фото: ISS

Хто полетить після "Юнони" до Юпітера?

Після того, як "Юнона" закінчить свою роботу, наступним апаратом, який прибуде в систему Юпітера буде Europa Clipper. Його відправлять в космос наприкінці 2024 року і він прибувши на місце в 2030 році, здійснить 32 обльоти навколо супутника Юпітера Європи. Одним із завдань місії буде пошук відповіді на питання, чи може бути життя на цьому супутнику, адже там знайшли воду.

[ + – ] Космічний апарат Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) Фото: Apophis

А в 2031 році апарат Jupiter Icy Moon Explorer (JUICE) Європейського космічного агентства, який вивчатиме супутники Європу, Ганімед і Каллісто. Його запуск відбудеться в 2022 році.